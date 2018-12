PRÉ-HONNEUR TIZI-OUZOU - (9e journée)

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

La JS Tala Tegana veut le titre hivernal

La neuvième journée de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou, dans son groupe A, ne devait pas chambouler les données au classement, notamment dans le haut du tableau. En effet, le leader, la JS Tala Tegana, et son dauphin le CS Djebla Ouaguenoun semblent en mesure d’empocher la totalité du gain devant leurs adversaires respectifs, à savoir l’O Makouda et l’ES Nath Irathen. L’O Nath Yirathen et l’US Timizart sont bien partis pour ramener à la raison leurs hôtes du jour, respectivement l’USL Ait Aissa Mimoun et le CS Iflissen. Enfin, le match qui opposera l’US Djemaa Saharidj à l’US Mizrana pourrait revenir aux visiteurs qui auront affaire à une équipe locale qui n’arrive pas à sortir la tête de l’eau.

US Tala Athmane - US Bouhinoun, un derby à six points

Dans le groupe B, la 9e journée qui se poursuivra aujourd’hui avec le déroulement de trois rencontres sera dominée par le choc qui opposera le leader, l’US Tala Athmane, à son dauphin l’US Bouhinoun au stade Oukil Ramdane. Un derby à six points pour les deux voisins qui n’auront pas le droit à l’erreur. L’US Tala Athmane qui compte trois longueurs d’avance aura une bonne occasion de faire le trou et de passer à l’occasion un hiver au chaud. Pour sa part, l’US Bouhinoun aura l’opportunité de revenir à hauteur de son adversaire du jour. Un enjeu de taille qui promet une rude bataille sur le terrain d’Oukil Ramdane, dont les gradins seront bien garnis aujourd’hui après-midi.

Le RC Imazighen à rude épreuve

Dans le groupe C, le leader l’AS Ait Bouadou qui recevra un de ses dauphins, à savoir le RC Imazighen qui reste sur une défaite inattendue à domicile, devait se méfier pour s’épargner toute mauvaise surprise. Les locaux qui ne seront pas partis pour passer un après-midi de tout repos, ont intérêt à faire preuve de détermination et de solidarité sans faille sur le terrain pour éviter de caler. Toujours dans le même groupe, la JS Tadmaït sera elle en appel chez le FC Ait Zaim qui commence à sortir la tête de l’eau et avide de confirmer son retour dans la course à l’accession. Cela dit, les Tadmaïtis doivent rester concentrés pour éviter de revenir bredouille à la maison.

Z. L.

Le programme

Groupe A

ON Yirathen - USKAA Mimoun

USD Saharidj - US Mizrana

CS Djebla - ES Nath Irathen

US Timizart - CS Iflissen

JS Tala Tegana - O Makouda

Groupe B

US Bouhinoun - UST Athmane

OC Makouda - OT Loghbar

JSQ Djurdjura - US Ikhelouiene

Groupe C

ASA Bouadou - RC Imazighen

FC Aït Zaim - JS Tadmaït

Dans le groupe B, la 9e journée qui se poursuivra aujourd’hui avec le déroulement de trois rencontres sera dominée par le choc qui opposera le leader, l’US Tala Athmane, à son dauphin l’US Bouhinoun au stade Oukil Ramdane. Un derby à six points pour les deux voisins qui n’auront pas le droit à l’erreur. L’US Tala Athmane qui compte trois longueurs d’avance aura une bonne occasion de faire le trou et de passer à l’occasion un hiver au chaud. Pour sa part, l’US Bouhinoun aura l’opportunité de revenir à hauteur de son adversaire du jour. Un enjeu de taille qui promet une rude bataille sur le terrain d’Oukil Ramdane, dont les gradins seront bien garnis aujourd’hui après-midi.