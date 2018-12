«On est sur une courbe ascendante»

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Le coach du MOB, Kheireddine Madoui, analyse dans cet entretien la joute amicale contre le NC Magra et nous parle de la suite du parcours et du recrutement.

La Dépêche de Kabylie : Quelle analyse faites-vous du match contre le NCM et du stage de Sétif ?

Kheireddine Madoui : La rencontre a été très intéressante pour les deux équipes, et d’un niveau très appréciable. On a vu deux teams qui se sont bien préparés tout au long de cette trêve hivernale, qui étaient présentes sur le terrain, concernant tous les volets, avec une grande combativité dans les duels. Certes, les joueurs étaient un peu fatigués à la fin du match à cause de la charge de travail pendant ces 15 derniers jours, mais à partir d’aujourd’hui, on va entamer la semaine précompétitive d’avant le match de coupe d’Algérie. Concernant le stage, je peux dire que c’est une réussite totale et le groupe est sur une courbe ascendante.

Comment aborderez-vous le match de coupe contre l’O Magran ?

Sans pour autant sous-estimer notre adversaire, le match de coupe sera une continuité de notre travail pour le championnat. La rencontre ne sera pas facile, mais on fera tout pour se qualifier et aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire.

Qu’en est-il du recrutement lors de ce mercato hivernal ?

Pour le moment, on a assuré une seule recrue en la personne de Boukhanchouche qui s’est adapté rapidement avec le groupe. On a pisté beaucoup de joueurs mais, malheureusement, ils sont tous sous contrats avec leurs clubs respectifs, sans oublier de citer que le marché des transferts est désertique. Mais on garde un mince espoir que ça se règle rapidement pour pouvoir renforcer l’équipe par des éléments capables de donner un plus. Concernant les postes visés, on veut renforcer le milieu de terrain, la défense ainsi que l’attaque.

Propos recueillis par Z. H.