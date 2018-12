RÉGIONALE 1 - (11e journée)

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

L’ES Azeffoun veut se relancer

L’ES Azeffoun qui reste sur une défaite à domicile face à l’USM Draâ Ben Khedda n’a pas le choix et doit aller chercher les trois points de la victoire, cet après-midi, chez la JS Bordj Ménaïel. Ce ne sera pas facile pour les Marins qui auront en face d’eux un adversaire de qualité qui les attend de pied ferme. Mais les gars d’Azeffoun n’ont pas d’autres choix que de gagner s’ils veulent rester dans la course pour l’accession en inter-régions, surtout que le leader, la JS Boumerdès, devait jouer hier sur son terrain face au WB Saoula. Les Ivahriyen sont animés d’une grande volonté et sont déterminés à se racheter, aujourd’hui, même si leur mission s’annonce des plus difficiles. Un autre faux pas est strictement interdit pour l’équipe d’Azeffoun qui pointe à la deuxième place avec cinq points de retard sur le leader, la JS Boumerdès.

Tichy et Akbou condamnés à gagner

De leurs côtés, la JS Tichy et la JS Akbou sont condamnées à gagner leurs matchs, respectivement face au CA Kouba et l’ESM Boudouaou. Pour les Tichoix, la mission s’annonce à leur avantage surtout qu’ils évolueront chez eux et devant leurs supporters. Ce qui n’est pas le cas pour les Akbouciens, qui auront à effectuer un périlleux déplacement du côté de Boudouaou, pour affronter l’équipe locale qui partage la deuxième place avec l’ES Azeffoun. Un match délicat pour la JS Akbou qui risque de laisser des plumes, mais qui ne jure que par la victoire.

Le CRBTO veut quitter la zone rouge

Enfin, le CRB Tizi Ouzou qui est en bas du classement, n’a pas d’autres choix que de réaliser un exploit en déplacement, cet après-midi, face à l’IR Birmandreis pour quitter la zone rouge et souffler un peu. Pour ce qui est du match entre l’USM Draâ Ben Khedda et la JS Tixéraine, il est reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Débékois à la coupe d’Algérie et qui aura à se déplacer à Tlemcen pour affronter le pensionnaire de la ligue 2 Mobilis, le WAT, au stade colonel Lotfi au milieu de la semaine.

Massi Boufatis

Le programme

Aujourd’hui à 15h

EC Oued Smar - WA Rouiba

IR Birmandreis - CRBT Ouzou

JSB Ménaïel - ES Azeffoun

JS Tichy - CA Kouba

USM Cheraga - OC Beaulieu

ESM Boudouaou - JS Akbou

USMDBKh - JS Tixéraine (reporté)

JS Boumerdès - WB Saoula (joué hier)

Exempt: CRB Bordj Kiffan