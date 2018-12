Place à l’ARB Ghriss

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Après deux jours de repos accordés par le staff technique, les Canaris devaient reprendre le chemin des entraînements hier après-midi à 17h00 au stade du 1er Novembre.

Les poulains du coach Franck Dumas ont encore quatre jours pour préparer le match de coupe d’Algérie face au RB Ghriss, rentrant dans le cadre des 32es de finale de la dame coupe. Satisfait du stage effectué au Maroc, les joueurs et le staff technique kabyles veulent la qualification en coupe d’Algérie mardi prochain : «Le stage du Maroc était une totale réussite. En plus d’avoir travaillé tous les volets et un match amical face au FUS de Rabat, le fait que le club n’enregistre pas de blessé reste la plus grande satisfaction de ce stage. À présent, on a un match de coupe à préparer et on le jouera avec la ferme intention de se qualifier au prochain tour. On ne sous estimera pas cette équipe et on prendra ce match très au sérieux. On a deux tours de coupe et on veut la qualification avant de renouer avec le championnat avec le premier match face à la JSS», a déclaré le coach adjoint Mourad Karouf. Côté effectif, la JSK préparera le rendez-vous de mardi prochain avec tous ses éléments. Même la nouvelle recrue Mohamed-Amine Kabari devait entamer le travail hier après-midi avec sa nouvelle équipe après avoir signé son contrat mercredi soir. Les responsables kabyles misent sur une bonne phase retour et leur seul objectif est de réussir de bon résultat en championnat et aller loin en coupe. Les équipiers du milieu de terrain Tahar Benkhlifa promettent de tout faire pour réaliser les objectifs du club et satisfaire les supporters qui attendent beaucoup de leur équipe. Par ailleurs, la JSK ralliera Oran lundi prochain en prévision du match de coupe d’Algérie prévu le lendemain, mardi. Les Canaris passeront, donc, la nuit à Oran avant de rallier le lendemain mardi la ville de Mascara pour affronter la formation de l’ARB Ghriss en coupe d’Algérie. La direction kabyle compte mettre les joueurs dans de très bonnes conditions et son seul objectif est que l’équipe arrache sa qualification au 16es de finale de la coupe d’Algérie.

Signature aujourd’hui du contrat avec l’ENIEM

La cérémonie de signature de la convention devant désormais lier à nouveau la JSK à l’ENIEM sera organisée aujourd’hui à 10h00 au siège de l’entreprise de l’électroménager sis à Oued Aissi et ce en présence des responsables des deux parties ainsi que de nombreux invités. Un concept de partenariat en formule gagnant-gagnant entre deux géants de la région unis, rappelons-le, pendant plusieurs années, notamment durant l’épopée ou la JSK rasait tout sur son chemin avec la fameuse équipe du Jumbo-JET sous la direction du charismatique président, le regretté Boussad Benkaci. Ceci dit, des retrouvailles ce samedi qui verront le retour de l’ENIEM après plusieurs années d’absence, s’annoncent des plus cordiales entre deux grands labels qui ne sont plus à présenter et dont les liens sont gravés dans les mémoires et inscrits en lettre d’or dans l’histoire du club le plus titré du pays et de l’entreprise ENIEM.

M. L.