«Le projet du club m’a motivé»

La nouvelle recrue de la JSK, Mohamed-Amine Kabari, parle dans cet entretien de sa signature avec le club kabyle, de ses objectifs, ainsi que d’autres points.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez paraphé un contrat de trois saisons avec la JSK. Quel est votre sentiment ?

Mohamed-Amine Kabari : Je suis très heureux de rejoindre un grand club comme la JSK. C’est un honneur pour moi d’endosser le maillot de ce grand club qui n’est plus à présenter. C’est un rêve d’enfance qui se réalise pour moi en rejoignant le club phare de la Kabylie. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi par les responsables kabyles.

Comment se sont déroulées les négociations avec la JSK ?

Honnêtement, je n’ai pas hésité à négocier avec les responsables de la JSK qui m’ont contacté depuis quelques jours pour m’informer de leur intérêt à mes services et on n’a pas tardé à trouver un terrain d’entente. C’est un honneur pour moi de figurer parmi les joueurs d’un grand club comme la JSK. Je remercie au passage les dirigeants de l’US Biskra qui m’ont facilité la tâche de rejoindre la JSK et qui n’ont pas bloqué mon départ au club kabyle. Ils étaient compréhensifs de ma volonté de changer d’air en ce mercato.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre le club kabyle ?

Le discours des dirigeants de la JSK m’a convaincu et le projet du club m’a beaucoup motivé. Je suis persuadé que j’ai fait le bon choix et je ne lésinerai pas sur les efforts pour apporter le plus attendu du moi. Je ferai tout pour être à la hauteur en réalisant de belles choses avec ma nouvelle équipe inchallah.

La JSK possède de bons joueurs au milieu de terrain. Pensez-vous que vous allez vous imposer ?

La concurrence est une très bonne chose pour l’équipe car elle permet à chaque joueur de progresser. Je ne la crains pas car je connais mes qualités et je ferai le maximum pour m’imposer et apporter un plus à l’équipe. Je suis un type qui croit aux vertus du travail car avec le travail, je reste convaincu que je réaliserai de belles performances avec ma nouvelle équipe.

Un mot pour les supporters qui attendent beaucoup de vous…

Je sais que les supporters attendent beaucoup de moi et je ferai tout pour être à la hauteur. Inchallah avec leur soutien, la JSK réalisera de belles choses et pourquoi ne pas terminer la phase retour dans une position confortable.

Propos recueilli par M. L.