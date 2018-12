Riyad Mahrez nominé

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

L' inter national algérien évoluant À Manchester City, Riyad Mahrez, figure dans une shor t-list de dix joueurs nominés pour le titre du meilleur joueur afr icain 2018 et publiée hier par la Confédération afr icaine de football (CAF) sur son site officiel. Le 30 novembre dernier, la CAF a publié une liste élar gie de 34 éléments Dans laquelle figuraient Riyad Mahrez (Manchester City), Yacine Brahimi (FC Por to), Youcef Belaïli (ES Tunis) et Abdelmoumen Djabou (ES Sétif). «Les candidats pr ésélectionnés ont été choisis par un vote des membres du comité technique et de développement de la CAF», pr écise l' instance afr icaine. La concur rence sera rude en présence notamment de l’Égyptien Mohamed Salah (tenant du trophée), du Sénégalais Sadio Mané (Liverpool) et du Gabonais Pier re-Emer ick Aubameyang (Arsenal). Dans la catégorie du meilleur entraîneur de l’année, l’ancien coach de l’ES Sétif, le Marocain Rachid Taoussi, qui figurait sur la liste élargie, a été écarté. Ils sont désormais trois techniciens à postuler au trophée : Aliou Cissé (Sénégal), Hervé Renard (Maroc) et Moine Chaâbani (ES Tunis). Le gala de remise des prix, destiné à rendre hommage aux footballeurs et officiels qui se sont distingués au cour s de l’année, se tiendra le mardi 8 janvier 2019, à Dakar, au Sénégal.

R. S.