L’Olympique Tizi Rached gagne enfin !

Par DDK | Il ya 35 minutes | 26 lecture(s)

C’est une onzième journée de la Régionale 2 qui n'a pas apporté beaucoup de changement à travers les résultats enregistrés, du moins dans le haut du classement.

Incroyable mais vrai, le CM Tidjelabine vient de créer l’exploit. En effet, le leader a engrangé trois points supplémentaires à son actif en allant en infliger à l’un de ses concurrents, l’USM Béjaïa, sa première défaite à domicile depuis l’entame de cet exercice même si la victoire du leader a été longue à se dessiner comme l’illustre le score du match. Et pourtant, personne parmi les connaisseurs qui suivent ce palier, n’aurait misé sur cette victoire de son difficile déplacement à Béjaïa. Pourtant, les gars de Tidjelabine qu'on disait aller être confrontés à une situation qui s'annonçait difficile face à un onze béjaouis se montrant dur morceau, se sont finalement imposés. Un seul but inscrit aurait suffi à l’équipe de poursuivre sur cette superbe série d’invincibilité sur dix matchs joués et consolident ainsi leur solide fauteuil de leader, portant l'écart à trois points sur leur poursuivant immédiat, l’ES Bir Ghbalou, qui est revenu dans l’autre choc de la journée avec un précieux point chez le troisième, l’US Soummam, qu’elle a tenu en échec dans son antre. L'autre belle affaire du jour aura été réalisée par le CRB Kherrata qui est allé à Maillot battre le FC Tamelahth qu’il enfonce un peu plus dans les profondeurs du classement. Ce second succès à l’extérieur et le deuxième de suite permet aux poulains de Djamel Louahche de monter sur la troisième marche du podium avec 20 points au compteur. Après avoir cartonné devant l’O Tizi Rached puis face la JS M’Chedellah, l’Olympique El Kseur a réussi une autre sensation à domicile en s’imposant largement et cette fois-ci face au FC Tadmaït sur le score sans appel de 4 buts à 0, à l’inverse de l’ES Timezrit qui a longtemps sué pour sortir victorieux de son duel face à la JS M’Chedellah. En bas du tableau, l’ES Draâ El Mizan ne parvient guère à rassurer ses supporters, comme en témoigne le score de parité réalisé devant le RC Seddouk qui lui avait rendu visite. L’Olympique Tizi Rached se réveille, enfin, en mettant fin au signe indien qui le poursuivait depuis la 3e journée, soit 720 minutes de disette, mais a tout de même souffert avant de venir à bout du MC Bouira. C’est aussi le cas de l’OS Mouldiouene qui a remporté sa troisième victoire de la saison devant l’accrocheuse formation de Bordj Ménaïel.

Samy. H

Les résultats

ES Timezit 1 - JS M’Chedellah 0

OS Mouldiouane 1 - WRB Ménaïel 0

ESD El-Mizan 0 - RC Seddouk 0

FC Tamelaht 0 - CRB Kherrata 2

USM Béjaïa 0 - CM Tidjelabine 1

US Soummam 0 - ESB Ghbalou 0

OS El-Kseur 4 - FC Tadmaït 0

O Tizi Rached 1 - MC Bouira 0