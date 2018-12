«L’équipe sera renforcée en milieu et en attaque»

Par DDK | Il ya 34 minutes | 34 lecture(s)

En prévision du mercato hivernal qui débutera, demain, (Dimanche 16 décembre) et ce pour une période d’un mois, le manager général du MB Bouira, Kamel Benhlima, estime que son équipe songe à recruter deux joueurs, un milieu de terrain et un attaquant. En effet, le MBB ne peut plus compter sur les services de son attaquant Tama qui a décidé de partir. Ce dernier a d’ailleurs officiellement demandé sa lettre de libération des dirigeants du club. En plus de l’autre attaquant Dris, suspendu pour une année, Djemil blessé depuis l’entame du championnat et qui reprend progressivement, des défaillances sont constatées au niveau du milieu de terrain ainsi que le manque d’efficacité en attaque. «Nous avons raté plusieurs rencontres à cause justement du manque d’efficacité en attaque, c’est pour cela qu’il est urgent de consolider ces deux postes», soulignera notre interlocuteur. Ceci étant, la reformulation de l’article 08 des dispositions réglementaires du football amateur autorise, désormais, les clubs amateurs à libérer deux joueurs au maximum vers un club amateur et /ou professionnel et leur remplacement avec autant de joueurs, soit deux au maximum venant des clubs amateur, professionnel, ou encore non signataire. Pour le moment, aucun nom n’est divulgué sur les prochaines recrues du Mouloudia. Le MBB qui occupe la septième place avec 18 points à dix points du leader, l’OM Ruisseau, compte sauver la saison avec les moyens de bord, d’autant que la piste de Zahir Attia reste floue. Le public bouiri qui appréhende sa venue ne croit plus que l’ex-boss du MO Béjaïa s’intéresse au club. Comment expliquer, dira cet ex-joueur et supporters du Mouloudia, «que ce dernier n’est, à aucun moment, venu assister à une rencontre du club, ou essayer de motiver les joueurs».

M’hena A