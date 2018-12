Report d’une semaine

Par DDK | Il ya 34 minutes | 25 lecture(s)

Prévu initialement pour ce week-end (14 et 15 décembre), le championnat de wilaya de Bouira de handball a été finalement repoussé d’une semaine, et il coïncidera avec le début des vacances scolaires de l’hiver. Cette décision a été prise, dira le SG de la ligue Chaya Hakim, «pour permettre la programmation du maximum de rencontres, toutes catégories confondues, profitant des vacances scolaires, afin d’essayer de rattraper le retard». La gent féminine, faut-il le souligner, sera à l’honneur cette saison avec l’engagement de pas moins de sept clubs, à savoir l’OSG (Olympique Sour Ghozlane), le GSSG (Groupement sportif de Sour Ghozlane), la JSC Aghbalou, l’AS Thiliouine (Haïzer), l’ES Lakhdaria, la Team de Bouira et El Khalil de Bouira, dans les catégories des U12, U14 et U16. Côté garçons, il y aura au total neuf clubs engagés dans les catégories des U13, U15, U17 et U19. Par ailleurs, la ligue attend toujours l’intervention de la wilaya concernant la prise en charge des engagements des clubs pour permettre une meilleure gestion du championnat.

M’hena A.