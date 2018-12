Draâ Ben Khedda et Chorfa au coude-à-coude

Par DDK | Il ya 34 minutes | 23 lecture(s)

L’ES Draâ Ben Khedda et la JS Chorfa continuent leur marche en avant. Lors des rencontres de la 5e journée de la division régionale 1 de handball du centre, disputées vendredi, les deux équipes se sont imposées face respectivement à l’E Seddouk (36 - 24) et Le HC Tazmalt (21 - 14). Les deux équipes occupent conjointement la première place avec huit points dans leurs comptes. Toujours dans le haut du tableau, à la troisième place on retrouve le sept de l’ES Lakhdaria qui n’a pas raté l’occasion de la venue de l’Olympique Sidi-Aïch pour l’emporter par le score de 30 à 15, alors que le HC Tichy remonte à la quatrième place à la faveur de son large succès sur la lanterne rouge, l’OM Darguina (44 - 16).

Samy H.

Les résultats

JS Cheurfa 21 - HC Tazmalt 14

ESDB Khedda 36 - ES Seddouk 24

ES Lakhdaria 30 - O Sidi-Aïch 15

HC Tichy 44 - OM Darguina 16