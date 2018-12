L’US Béni Douala perd du terrain

Par DDK | Il ya 34 minutes | 32 lecture(s)

Désormais, l’US Béni Douala est positionnée à la troisième place, et ce, suite à son revers concédé au stade Smail Makhlouf, avant-hier après-midi, face au RC Arbaâ sur le score de deux buts à zéro. Les poulains de Mohamed Bacha étaient dans un jour sans, lors de ce choc de la 14e et avant dernière journée de la phase aller du championnat de la division nationale amateur, face à un prétendant en puissance pour l’accession en Ligue 2 Mobilis. Une défaite qui a coûté à l’US Béni Douala sa place de leader, occupée désormais par l’ES Ben Aknoun qui a gagné en déplacement face au CRB Ain Ouessara sur le score d’un but à zéro. L’écart est désormais de trois points du premier et deux points du nouveau dauphin, le RC Arbaâ. La dernière journée de cette phase aller s’annonce palpitante pour les Ath Douala et le titre de champion d’hiver sera mis en jeu, puisque les chances de voir Béni Douala sont minimes même en cas de victoire. L’ES Ben Aknoun qui accueillera son dauphin, le RC Arba, part avec les faveurs des pronostics, pour terminer en tête de classement du groupe centre. Les coéquipiers de Dchicha sont appelés à se concentrer sur le match des 32es de finale de la coupe d’Algérie prévu mardi au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, face à l’ICS Tlemcen. Une rencontre qui va certainement rendre le sourire aux joueurs en cas de qualification au prochain tour et qui va leur permettre au même temps de reprendre confiance, en prévision du dernier match de la phase aller du championnat de la division nationale amateur. L’accession s’annonce difficile cette saison pour l’US Béni Douala qui aura vraiment deux concurrents de taille, en l’occurrence l’ES Ben Aknoun et le RC Arba, qui ne vont pas lâcher prise et qui ambitionnent aussi de se frayer une place au soleil en fin de saison.

Massi Boufatis