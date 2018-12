La JSK attire les sponsors

Par DDK | Il ya 2 heures 24 minutes | 125 lecture(s)

La JSK a signé hier un contrat de partenariat avec l’entreprise de l’électroménager ENIEM, qui devient ainsi le septième sponsor du club depuis le début de la saison.

Comme prévu, la signature du contrat de partenariat entre le club et l’ENIEM a eu lieu, hier matin, au CAM de l’entreprise, situé à Oued Aissi. Plusieurs dirigeants de la JSK étaient présents à la cérémonie, notamment le président du club, Cherif Mellal, le directeur général Nassim Benabderrahmane, le président délégué et porte-parole, Mouloud Iboud. D’anciens joueurs du club étaient également présents, comme Ali Belahcène (Tchipalo), Malek Mokbel et l’ancien gardien de but Abdenour Berkani. Placé sous le slogan «Ensemble nous avons écrit l’histoire, ensemble nous allons retrouver la gloire», ce partenariat entre la JSK et l’ENIEM a été salué par les deux parties, d’autant que ce n’est qu’un retour aux sources. En effet, l’ENIM a été le partenaire majeur de la JSK durant les années 80 et 90, avec à la clé de nombreux titres nationaux et continentaux. A l’issue de la cérémonie d’hier, Cherif Mellal déclarera : «Ce contrat de partenariat entre la JSK et l’ENIEM dépasse largement le volet financier. C’est un partenariat qui arrange les deux parties qui n’en seront que plus fortes à l’avenir». De son côté, le PDG de l’ENIEM, Djilali Mouazer, dira : «C’est un honneur pour notre entreprise d’accompagner un grand club comme la JSK. L’ENIEM a déjà accompagné la JSK par le passé et nous continuerons à le faire, car notre seul objectif est que la JSK retrouve sa vrai place». Tout le monde s’accorde à dire que l’actuelle direction kabyle a réussi en un laps de temps très court à faire revenir les supporters dans les gradins. Et les sponsors se bousculent désormais pour voir leur nom apposé à celui du club. En effet, après plusieurs années durant lesquelles les supporters ont déserté les tribunes du stade du 1er novembre, cette saison, la JSK joue toujours devant des gradins archicombles. Mieux encore, les joueurs sont applaudis malgré la défaite, comme ce fut le cas après la rencontre face au CSC. Et c’est ce retour en force des supporters qui a, pour beaucoup, motivé les sponsors à s’allier avec la JSK, eux qui sont à l’affut de toute occasion de soigner leur image. Contrairement aux années précédentes, où les dirigeants du club de l’époque trouvaient toutes les peines du monde à faire signer un sponsor, ne serait-ce que pour un simple placard dans le stade du 1er novembre, les choses ont donc bien changé. Depuis le début de la saison en cours, la JSK est sponsorisée par sept partenaires, à savoir Ooredoo, Nouara, Cosider, Ifri, Cevital, Soummam et désormais l’ENIEM. En plus de ces sponsors, la JSK a signé des conventions avec une clinique privée et un laboratoire de produits pharmaceutiques pour assurer une meilleure prise en charge de ses joueurs sur le plan médical. En résumé, le club kabyle est sur la bonne voie pour retrouver son lustre d’antan, notamment avec la livraison prochaine du nouveau stade, du centre de formation et du centre commercial qui vont certainement donner une autre dimension à la JSK, celle d’un grand club professionnel, et lui permettront de renouer avec les trophées, elle qui reste le club le plus titré du pays sur le plan national et continental.

M. L.