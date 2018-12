«Nos supporters ne doivent pas s’inquiéter»

Par DDK | Il ya 34 minutes | 23 lecture(s)

Le gardien du MO Béjaïa, Athmane Toual, parle dans cet entretien du match amical joué contre le NC Magra, du stage de Sétif...

La Dépêche de Kabylie : Vous avez achevé le stage de Sétif par un nul (0 - 0) contre le NCM. Comment évaluez-vous le travail réalisé jusque-là ?

Athmane Toual : On a débuté le travail à Béjaïa pendant une dizaine de jours avec une charge très élevée et un match amical contre la JS Tichy. Après on s’est déplacés à Sétif pour un stage bloqué de cinq jours où nous avons joué deux matchs amicaux contre la JSMS (1 - 0) et le NCM (0 - 0), qui ont été très bénéfiques pour nous et sur tous les volets. On a travaillé durement tout au long de cette période pour être fin prêts pour la compétition officielle et aborder la seconde phase du championnat avec de meilleurs auspices.

En parlant de la compétition, comment aborderez-vous le match de coupe d’Algérie de mardi contre l’Olympique Magrane ?

Notre seul objectif mardi sera la qualification, même si on ne dispose d’aucune information sur notre adversaire. On doit prendre très au sérieux l’Olympique Magrane pour éviter tout effet de surprise et décrocher le billet qualificatif pour les 16es de finale de Dame coupe.

Il y a une concurrence rude entre vous et Bencherif. Un commentaire ?

Pour le moment, le gardien le plus en forme est aligné et j’espère que ça va se poursuivre ainsi. Il faut savoir aussi que la concurrence est bénéfique pour le club, donc vaut mieux avoir deux gardiens de même niveau que le contraire.

Les supporters attendent beaucoup de vous pour cette seconde phase. Un message à leur adresser ?

Je veux tout juste leur dire qu’ils ne doivent pas s’inquiéter pour l’avenir du MOB, car on défendra crânement nos chances pour le maintien et on a les moyens pour l’atteindre. Je souhaite seulement qu’ils restent derrière leur équipe en soutenant les joueurs, notamment dans les moments les plus difficiles.

Propos recueillis par Z. H.