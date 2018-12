Ultimes réglages avant la JSMS

Par DDK | Il ya 33 minutes | 26 lecture(s)

Après avoir été soumis à un travail physique bien soutenu durant le dernier stage de préparation effectué au club Alloui de Tichy, les joueurs de la JSMB ont bénéficié, avant-hier, d’une journée de relâche pour souffler. Néanmoins, les capés de l’entraîneur Moes Bouakaz, qui recevront demain la JSM Skikda pour le compte des 32es de finale de la coupe d’Algérie, n’ont pas perdu beaucoup de temps pour reprendre, dès hier, leur bâton de pèlerin afin d’opérer les ultimes retouches avant ce rendez-vous sur lequel ils misent énormément pour s’adjuger le ticket menant au prochain tour. Ceci d’autant plus que les Béjaouis qui disposeront de l’avantage du terrain et du public, se sont déjà fixés comme objectif celui de faire bonne figure dans cette épreuve populaire. De son côté, le staff technique des Vert et Rouge qui a eu à mesurer le niveau de préparation de son équipe à travers le dernier match amical disputé et perdu contre l’O Akbou (0 - 1), a sans doute son idée sur les aptitudes de chaque joueur à aligner, demain, contre la JSMS. Cela dit, le coach Bouakaz qui est un adepte du turn over, du fait d’injecter à chacune des sorties de son team du sang neuf, avait bien fait d’allumer la concurrence entre ses joueurs pour donner la chance à tout le monde. Ainsi, des éléments issus du terroir, pour ne citer que le jeune Boughanem, ont déjà fait de l’ombre à certains titulaires habituels depuis la venue du Franco-Tunisien. Ils portent, en effet, en eux l’espoir du club pour constituer, pourquoi pas, la JSMB de demain.

Le recrutement au point mort

Alors que la liste des joueurs déjà libérés comporte les noms de Djeribia et El Bahi, en attendant Belgherbi et Berchiche qui ont émis, eux aussi, le vœu de partir, les supporters du club attendent du concret de la part de la direction au sujet des renforts en cette période de transferts, qui a été ouverte officiellement hier. Néanmoins et de source proche du club, la direction de Houassi qui se démène actuellement dans tous les sens pour apurer sa dette envers la CRL s’élevant à plus de quinze millions de dinars, aurait laissé le soin à son entraîneur pour choisir le profit des joueurs convoités. De ce fait, Bouakaz qui a déjà exprimé le vœu de voir son équipe renforcée par les services d’un axial et de deux attaquants de métier en prévision de la phase retour du championnat, aurait déjà arraché l’accord de principe de certains éléments évoluant en ligues 1 et 2.

B Ouari.