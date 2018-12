La qualif’ pour se refaire le moral

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Après une période de trêve qui leur a permis de recharger les accus, les joueurs de la JSMB vont renouer, dès cet après-midi, avec la compétition officielle, à l’occasion de la réception de la JSM Skikda pour le compte des 32es de finale de la coupe d’Algérie.

En d’autres termes, les partenaires de Zoheir Benayache qui ont pleinement mis à profit cet arrêt forcé du championnat, se déclarent à présent prêts pour la bataille de cet après-midi face à un adversaire qu’ils ont déjà battu en championnat lors de la 12e journée (1 - 0). Il est vrai que le contexte diffère totalement cette fois-ci mais les Béjaouis, qui ambitionnent d’aller le plus loin possible dans cette compétition, comptent mettre à profit l’avantage du terrain pour décrocher leur ticket au tour suivant. Même le coach en chef Moes Bouakaz, qui avait travaillé tous les aspects liés à la préparation du groupe pendant ces derniers jours, avait préparé assurément son plan de bataille pour battre les Vert et Noir de Skikda. L’objectif du Tunisien reste celui de mener son équipe vers sa seconde victoire dans cette épreuve populaire. Côté effectif, et comme à l’accoutumée, Bouakaz donnera sans conteste la chance aux joueurs les plus en forme et ayant le plus travaillé durant la trêve du championnat. Cependant, le staff technique devra se passer des services du capitaine Kamel Belmessaoud et de l’attaquant Réda Bensayeh, convalescents. Pour le rendez-vous de cet après-midi contre la JSMS, le défenseur axial Slimane Allai a déclarés : «Tout comme nous, la JSMS qu’on connait assez bien pour l’avoir déjà affrontée à plusieurs reprises, visera elle aussi la qualification aux 16es de finale pour bien entamer la suite du championnat. C’est dire aussi que les choses ne seront pas faciles pour les deux équipes. Néanmoins, avec l’apport de notre public, on fera tout notre possible pour goûter encore aux délices de cette épreuve populaire. Je dois dire, enfin, qu’on n’aura aucune excuse à se louper chez nous, d’autant qu’on s’est bien préparés pour ce match de coupe.»

B. Ouari

Le programme

14h00

A Bou Sâada - ORB Boumahra

IH Chellala - USM Khenchela

MSP Batna - CR Bouguirat

H Annaba - CRV Moussa

MC El-Bayadh - AS Aïn M’lila

JSG Abadla - USM Harrach

MB Rouissat - JSM Tiaret

MBB Sakhra - CRB Thour

SA Sétif - CRB Kaïs

RA Aïn Defla - NT Souf

NC Magra - FCBA Ramdane

17h00

JSM Béjaïa - JSM Skikda