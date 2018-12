Les U17 et les U15 de la JSK qualifiés

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Les U17 de la JSK ont décroché, au forceps, avant-hier au stade Opow de Boumerdès, la qualification au 5e tour de la coupe d’Algérie en s’imposant par un but à zéro devant leurs homologues du NAHD. L’unique but a été inscrit sur penalty suite à une faute commise sur Achab. Un coup de pied transformé magistralement par Allouache vers la fin de partie. À signaler que les deux joueurs qui ont été derrière le but victorieux sont rentrés en second période. Un coaching gagnant du duo Smaili - Amari. De leur côté, les minimes kabyles (U15) ont également arraché, haut la main, dans l’après-midi d’avant-hier au stade communal de Boumerdès, le billet qualificatif pour le prochain tour de Dame Coupe. Les petits guérilleros du duo Hadjeb - Bensafi se sont imposés dans la deuxième série des tirs au but (8 - 7) devant leurs homologues du NAHD. La partie dans son temps réglementaire s’est soldée sur un score de parité (1 - 1). Le but des Lionceaux a été inscrit par Aouragh (Première mi-temps). Pour leurs parts, les U19 n’ont pas été chanceux en se faisant éliminés dans la série des tirs au but par le NAHD. La partie dans son temps réglementaire s’est achevée sur un score de parité d’un but à un.

Z. L.