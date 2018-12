Les Sudistes prennent option

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

La JS Saoura a pris le meilleur sur la formation marocaine de l’IR Tanger (2-0), avant-hier soir à Bechar, lors de la manche aller des 16es de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football. Pour sa première apparition en 16es de finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales, la JS Saoura a rempli son contrat en battant le champion du Maroc, pour la saison dernière. Néanmoins, le triomphe des Sudistes a mis beaucoup de temps pour se matérialiser. Voulant à tout prix répondre présent pour ce rendez-vous historique, les joueurs de la Saoura ont oublié de jouer au football. Les Jaune et Vert ont multiplié les occasions de scorer sans véritablement se montrer dangereux. La meilleure opportunité de la première mi-temps est intervenue à la 44e minute à la suite d’une faute du portier de l’IRT. En voulant se saisir du ballon dans les airs, Aouattah a relâché le cuire qui est revenu dans les pieds de Djallit. Cependant, ce dernier n’a pas réussi à concrétiser cette occasion en or. En seconde période, la bande à Neghiz a présenté un meilleur visage. A force de faire le forcing devant la cage adverse, la JSS a obtenu un penalty après une faute dans la surface de réparation sur Hammia. L’attaquant de 26 ans s’est fait justice lui-même et permis à son équipe de passer devant au tableau d’affichage (68’). Comme pour le premier but, la seconde réalisation de la JSS est venue également sur une balle arrêtée. Suite d’un corner bien exécuté par Aouedj, le défenseur sénégalais Konate a suivi l’action pour doubler la mise à dix minutes du terme de ce derby maghrébin. Forte de ce succès, ô combien important, la JS Saoura n’est plus qu’à 90 minutes de la phase des poules. Les coéquipiers de Natèche pourront savourer leur victoire avant de se remettre au travail dans la sérénité la plus totale. Le fait de ne pas encaissé de but à domicile vaudra également son pesant d’or lors de la manche retour prévue le 23 décembre prochain (16h00) au Grand Stade de Tanger.

L’USMBA tenue en échec en coupe de la CAF

De son côté, le CS Constantine, seconde représentant algérien dans cette compétition, a lui aussi répondu présent lors de son 16e de finale aller, joué vendredi à Constantine. Les Sanafir se sont imposés face à la formation ougandaise de Vipers (1-0). Le représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, l'USM Bel Abbes, a été accroché à domicile par le club nigérian d'Enugu Rangers sur le score de (0-0) en match aller des 16es de finale, disputé samedi au stade du 24 février à Sidi-Bel-Abbes. Le match retour se déroulera le 23 décembre (16h00) à Enugu (Nigeria). Le second représentant algérien dans cette compétition, le NA Husseïn-Dey, également fait match nul (0-0) sur le terrain de son homologue zambien, Green Eagles à Lusaka. La manche retour aura lieu le 22 décembre à 17h45 au stade 5 juillet (Alger).