Le CRB Kherrata arrive !

La Régionale 2 dans son groupe «A» a bouclé sa 11e journée du championnat, version 2018-2019.

Une journée qui a été profitable pour les montagnards de Kherrata, le CRBK en l’occurrence. Ces derniers, et après avoir remporté le match de la 10è journée à domicile face à l’USM Béjaïa, ont réussi à enchainer sur un autre succès en déplacement, et c’est le 3è de suite, après celui de la 9è journée face au FC Tadmait que les capés de Djamel Louahche ont battu sur le score de deux buts à un (1/2). Vendredi passé, les gars de Kherrata sont allés gagner en dehors de leurs bases, face au FC Tamelaht qu’ils ont battu sur le score de deux buts à zéro. Un succès, le 6è de la saison, qui met les montagnards à la 3è place, avec 20 points et à quatre points de retard du leader, le CM Tidjelabine, et à un seul du deuxième, qui est l’ES Bir Ghbalou, où le leader a gagné devant l’USM Béjaïa chez ce dernier sur le score d’un but à zéro, alors que le dauphin a ramené un nul de chez l’US Soummam. Désormais donc, le CRB Kherrata est bien parti pour jouer l’accession en Régionale 1, ceci d’autant que l’objectif tracé par la direction du club est de jouer les premiers rôles. La prochaine rencontre sera certainement celle de la confirmation pour le CRBK, qui recevra chez lui Vendredi prochain, l’ES Draa-El-Mizan, occupant la 15è place avec seulement 8 points de récoltés sur les 33 possibles. Cette rencontre débutera à 15h, et sera certainement une occasion pour l’actuel 3è au classement de confirmer les trois victoires consécutives (FC Tadmait, USM Béjaïa et FC Tamelaht). Djamel Louahche, le coach du CRBK, dira : «On est sur une courbe ascendante, et les trois succès acquis, dont le dernier en déplacement face à l’équipe du FC Tamelaht en est la parfaite illustration de l’état d’esprit qui règne dans le groupe. Une rencontre où nous avons dominé notre adversaire de bout en bout et dont les joueurs avaient appliqué mes consignes, et c’est tout à leur honneur. On tachera de rester sur cette même dynamique des bons résultats. Une chose est sûre, on préparera nos matches un par un et on ne sous-estimera aucun adversaire, à commencer par le match contre l’avant-dernier, l’ESDEM que nous recevrons vendredi prochain chez nous, et que nous devons prendre très au sérieux, malgré sa place au classement.»

