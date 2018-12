C’est le statu quo !

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

La septième journée du championnat de la division d’honneur de Béjaïa, disputée vendredi et samedi derniers a été ponctionnée par l’une de ses plus belles affiches, décalée pour mardi. Cette journée n’a pas apporté de changements en tête du classement, puisque c’est toujours l’olympique d’Akbou qui mène le bal avec trois points d’avance sur son dauphin, la JSB Amizour, qui s’est contenté d’un petit succès en accueillant la JS Ighil Ouazzoug, par deux buts à un (2-1). Il en est de même pour son poursuivant, le CRB Souk El Tenine, qui se trouve en troisième position avec quatre points de retard sur le leader, et n’a pas fait dans les détails lui aussi, face au Chabab d’Aït R’Zine (3- 1). Bonne opération également pour Gouraya Béjaïa qui poursuit son bonhomme de chemin dans le bon wagon après sa victoire sur la lanterne rouge le SRB Tazmalt. L’équipe des Pompiers de Béjaïa le CSPC pointe à la sixième place avec neuf longueurs de retard sur le leader après son succès à Barbacha sur l'ARBB locale. Entre temps, le NC Béjaïa ne s’est bien ressaisi en assurant le plus important face à son homologue de Sidi-Aich. En bas du tableau le CRB Aokas, a pour sa part, longtemps peiné pour venir à bout de son hôte de l’étape, l’AS Taassast, par un but à zéro (1- 0).

Samy H.

Les résultats

NC Béjaïa 2 - SS Sidi-Aïch 0

CRB Aokas 1 - AS Taâssast 0

JSB Amizour 2 - JSI Ouazoug 1

ARB Barbacha 0 - CSP Civile 1

Gouraya Béjaïa 2 - SRB Tazmalt 0

CRBSE Tenine 3 - CRB Aït R’Zine 1

Exempt : O Feraoun