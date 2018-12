La JS Melbou nouveau leader

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Pour une surprise, c’en est vraiment une avec un exploit inattendu qui mérite d’être cité à la une de nos commentaires. Ainsi cette neuvième manche a été marquée par la première défaite de la saison de l’ex leader la JS Djermouna et de surcroit dans ses terres et devant ses fans face à son poursuivant immédiat à savoir, la JS Melbou dans le choc de cette journée, très disputé et plaisant à voir et qui a tenu toutes ses promesses en matière d’engagement et de jeu. Soutenu par un public des grands jours, et à la faveur de cette victoire qui s’acheva par un score lourd de 4 buts à 2, les poulains de l’ex joueur de la JSMB Toufik Benmokhtar s’adjugent la première loge. Une victoire qui met ainsi fin à l’invincibilité et à la série de succès des poulains d’Abdenour Kouchene qui ont vécu une journée fatale en laissant des plumes contre toute attente chez eux et perdent leur couronne. Toujours dans le registre des bonnes performances, notons le match nul du WRB Ouzelaguen en terre de Melbou face à la lanterne rouge l’ES Tizi Wer locale, et le bon sursaut d’orgueil des gars de Sidi Ayad qui ont réussi à engranger les trois points face à Bou Hamza. Le FE Tazmalt, quant à lui, a profité de la venue du CSA/Tizi Tifra pour augmenter son capital point .A Béjaïa, la JSB a signé une deuxième victoire de suite en s’imposant devant de la formation de la JS Tameridjet qui continue de broyer du noir. La rencontre RC Ighil Ali – OS Tazmalt n’a pas eu lieu pour l’impraticabilité du terrain et ce, en raison des dernières pluies qui se sont abattues sur la région.

Samy H.

Les résultats

ES Tizi Wal 1 - WRB Ouzellaguen 1

JS Djermouna 2 - JS Melbou 4

JS Béjaïa 1 - JS Tameridjet 0

FE Tazmalt 2 - CSA Tizi Tifra 1

US Sidi-Ayad 3 - IRB Bouhamza 2