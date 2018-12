Boukhalfa et Boghni ne se lâchent pas

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Les résultats de la onzième journée de la division honneur n’ont pas chamboulé les données au classement initial. En effet, le leader, la JS Boukhalfa qui restait sur une défaite cuisante à domicile, est allée battre l’ES Assi Youcef chez elle. Une victoire acquise certes par la plus petite des marges, mais suffisante aux banlieusards pour conserver la première place. De son coté, le dauphin, le DC Boghni s’est contenté lui aussi de l’essentiel en l’emportant par un but à zéro devant la JSC Ouacifs. Toujours dans le haut du tableau, l’AC Yakouren a réalisé la meilleure opération du jour en allant infliger un revers au CB Mekla chez lui. Pour sa part, le FC Ouadhias a battu le RC Betrouna. L’étoile de Draa El Mizan n’a pas laissé filer elle l’occasion d’empocher la totalité du gain devant son invité du jour, l’O Taourirt Mokrane. Le NA Redjaouna et l’O Tizi Gheniff, qui s’affrontaient au stade Oukil Ramdane, se sont neutralisés sur un score vierge. Enfin, dans le bas du tableau, le KC Taguemount Azouz est revenu avec les trois points de son déplacement chez l’ASC Ouaguenoun qui n’arrête pas de broyer du noir…

Z. L.

Les résultats

DC Boghni 1 - JSC Ouacifs 0

EDE Mizan 1 - OT Mokrane 0

FC Ouadhias 2 - RC Betrouna 1

ES Assi Youcef 0 - JS Boukhalfa 1

CRB Mekla 0 - AC Yakouren 3

ASC Ouaguenoun 1 - KCT Azouz 2

NA Redjaouna 0 - OT Gheniff 0

Exempt : CA Fréha