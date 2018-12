PRE-HONNEUR TIZI-OUZOU - (9e journée)

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Tala Tegana s’assure une trêve au chaud

La 9ème et dernière journée de la phase aller du championnat de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou a été favorable aux leaders des trois groupes qui se sont assurés de passer une trêve au chaud. En effet, dans le groupe A, la JS Tala Tegana qui s’est imposée sur un score de quatre buts à un devant l’O Makouda, s’offre le titre honorifique de champion d’hiver devant son poursuivant immédiat le CS Djebla Ouaguenoun qui a asséné un carton (4-0) à l’ES Nath Irathen. Le CS Ifflissen a réalisé lui aussi une bonne opération en allant battre l’US Timizart chez elle.

Tala Athmane s’offre le titre hivernal

Dans le groupe B, le derby qui a opposé le dauphin l’US Bouhinoun au leader l’US Tala Athmane s’est soldé par un score vierge. Un résultat qui permet aux gars de Tala Athmane de finir la phase aller en beauté et sans aucune défaite. Une invincibilité qui ne sera pas sans donner plus de confiance aux jeunots du président Houheche lors de la manche retour. Le HC Azazga a sorti la grande artillerie en assommant cette fois le FC Betrouna sur un score sans appel de cinq buts à zéro. L’OC Makouda a confirmé son retour en force en disposant de l’Olympique Timizart Loghbar qui en a pris quatre buts.

Aït Bouadou sur un nuage

Dans le groupe C, le leader l’AS Ait Bouadou qui recevait l’un de ses poursuivants immédiats, à savoir le RC Imazighen, n’a pas été par le dos de la cuillère en atomisant son adversaire sur un score fleuve de six buts à zéro. Un résultat qui fait le bonheur de l’US Tirmitine qui s'empare seul de la deuxième place, suite à sa victoire aux dépens du CS Ihasnaouen et à la faveur de la défaite de son autre ex compagnon de loge, la JS Tadmait qui s’est inclinée à Boghni devant le FC Ait Zaim.

Z. L.

Les résultats

Groupe A

ON Yirathen 4 - USKAA Mimoun 1

USD Saharidj 0 - US Mizrana 2

CS Djebla 4 - ESN Irathen 0

US Timizart 1 - CS Iflissen 2

JST Tegana 4 - O Makouda 1

Groupe B

USS Belloua 1 - Aït Yahia US 0

HC Azazga 5 - FC Betrouna 0

US Bouhinoun 0 - UST Athmane 0

OC Makouda 4 - OT Loghbar 1

JSQ Djurdjura 2 - US Ikhelouiène 1



Groupe C

JST Mansour 1 - ESA Ouanèche 1

US Tirmitine 2 - CS Ihasnaouène 0

ASA Bouadou 6 - RC Imazighen 0

FC Aït Zaïm 1- JS Tadmaït 0

Exempt : JS Aït Yahia Moussa