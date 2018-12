Le MC Béjaïa et le FC Akbou indétrônables

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

La cinquième journée du championnat national niveau 1, qui s’est jouée samedi dernier a été bénéfique aux gars du MC Béjaïa et du FC Akbou qui se sont accaparés les places de leaders dans leurs groupes respectifs en battant les deux Co-leaders, alors que le FC Béjaïa a décroché sa première victoire de la saison. Dans le groupe A, le MC Béjaïa a accueilli à la salle OMS de l’opow de Béjaïa le Co-leader, à savoir, le CFBB Arreridj devant un public nombreux venu assister à ce duel avec comme seul objectif, la place du leader. Les gars de Tarik Benali ont souffert devant la formation Bordjienne qui est venue à Béjaïa pour réaliser un bon résultat, et le jeu développé confirme son statut. La partie a été très disputée de bout en bout avec un bon niveau, et les camarades de Benseghir ont su gérer la partie et remporter leur cinquième victoire d’affilée sur le score de 3/1. En ouverture de ce match, le FC Béjaïa a pu décrocher sa première victoire de la saison sur le score de 6/4 devant son voisin de l’EnS Béjaïa, un résultat qui permet aux gars du FCB de respirer un peu en attendant des jours meilleurs. Avec ces résultats, le MCB occupe seul la première place avec quinze points au compteur, le FCB se hisse à la cinquième place avec 4 points alors que l’EnSB ferme la marche avec zéro points. Dans le groupe B, le FC Akbou n’a pas raté lui aussi l’occasion de recevoir son Co-leader, le RED Oran pour s’offrir une précieuse victoire sur le score de 5/3 et, par la même occasion, prendre seul la première place au classement général. La partie n’a pas été facile pour les Akbouciens qui ont affronté une coriace équipe oranaise mais la volonté et la bonne organisation des locaux sur le terrain ont fait la différence. L’ASS Akbou continue de manger son pain noir et n’arrive pas à s’adapter au rythme imposé, en récoltant une autre défaite de son déplacement à Médéa devant le FSM local sur le score de 8/2, une défaite qui confirme la mauvaise préparation de l’équipe. Suite à ces résultats, le FCA s’offre la première place avec 15 points, alors que l’Etoile de Béjaïa (EtSB), forcée au repos et l’ASS Akbou, sont derniers avec zéro point au compteur.

Z. H.

Les resultats :

Groupe A

FC Béjaïa 6 - EnS Béjaïa 4

MC Béjaïa 3 - CFBB Arreridj 1

AFBB Arreridj 5 - ASC Ouargla 6

Exempt : AT M’Sila

Groupe B

FS Médéa 8 - ASS Akbou 2

FC Akbou 5 - RED Oran 3

MHS Oran 12 - FK El-Hirane 4

Exempt : Et S Béjaïa