L’ASHC Amizour récupère deux licences

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Dans l’une de nos précédentes éditions, nous avons fait état que l’association sportive des handicapés de la commune d’Amizour (ASHCA) s’est vue refusée quatre licences par le classificateur international. Cette association qui, selon son président, était la plus lésée du fait que sur les 11 joueurs figurant dans son effectif, il ne restait que 7. Cela n’aurait pas permis à cette association de participer à des tournois organisés périodiquement, avec les quatre éléments refusés et qui n’ont point joué les deux tournois passés (Médéa et Sétif). Finalement, tout est rentré dans l’ordre, et cette association a récupéré deux éléments sur les quatre. Selon le président du club Achour Bouhenni, l’ASHCA a récupéré deux licences, il s’agit de : Yacine Benabbas et Ben Saddek Moussa. La nouvelle est venue suite à la réunion tenue jeudi passé à 12h au niveau du siège de la fédération algérienne de l’Handisport, qui a regroupé les présidents et les membres des sections de Volley-assis d’Amizour, Garouaou, Ghardaïa et de Médéa. Ces derniers ont profité de cette réunion avec les responsables de la Fédération pour exposer leurs préoccupations et leurs problèmes, dont cette affaire de classificateur international.

R. M.