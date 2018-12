«L’équipe a besoin de renfort»

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Le coach kabyle Franck Dumas a animé, hier matin, un point de presse à la salle des conférences du stade du 1er novembre de Tizi Ouzou.

Face aux journalistes, il est revenu sur le stage effectué au Maroc, puis a parlé du match de coupe, demain, face à l’ARB Ghriss et du volet recrutement, entre autres. Concernant le stage de Rabat, il a déclaré : «J’en suis très satisfait. Toutes les conditions étaient réunies et un grand travail a été accompli. Ce stage nous a permis de bien préparer la seconde manche du championnat». Il ajoutera : «Le match face au FUS de Rabat fut un bon galop d’entraînement pour nous. Les joueurs étaient certes fatigués, à cause du travail accompli le matin même de la rencontre, mais ce test amical est bénéfique pour l’équipe». Questionné sur le match de coupe face à l’ARB Ghris, Dumas dira que «l’équipe prend très au sérieux cette rencontre».

«On prend l’ARB Ghriss très au sérieux»

Le coach kabyle insiste sur le fait qu’il ne faut sous-estimer aucun adversaire, notamment en coupe : «Nous respectons toutes les équipes et nous ne sous-estimons aucune. Nous préparons convenablement cette rencontre que nous jouerons avec la ferme intention de gagner. Nous prenons ce match très au sérieux, afin d’éviter toute mauvaise surprise», a ajouté le coach kabyle. Hier et pour la première fois, Dumas a parlé de la nécessité de renforcer l’équipe : «Si les dirigeants veulent que l’équipe joue les premiers rôles, ils doivent mettre les moyens en ramenant de joueurs d’expérience et de qualité. La JSK ne possède pas un effectif suffisamment étoffé et c’est d’ailleurs l’une des causes des mauvais résultats enregistrés à la fin de la phase aller», a-t-il expliqué. Interrogé quant aux postes qu’il voudrait voir renforcés, le coach kabyle dira : «Je souhaite un renfort dans tous les postes. Le plus important est que celui qui vient apporte un plus à l’équipe. Par exemple, si je trouve un joueur comme Chetti, ce serait bien de l’avoir, même s’il faut le préparer pour l’exercice d’après. Si le joueur a du caractère et est discipliné, même s’il a 30 ans, il n’y aura aucun souci».



«Voilà pourquoi on a raté les derniers matchs»

Interpellé sur la nouvelle recrue de l’équipe, Mohamed Amine Kabari, Dumas se contentera de dire : «J’ai vu Kabari pendant deux séances d’entraînement seulement. Je ne peux donc pas avoir un jugement sur lui pour le moment. Il y a ce match de coupe et je donnerai mon avis après». L’émigré Kenzi Zenadi et le jeune milieu de terrain du Mouloudia de Rouïba Kemar Amine subissent des tests avec la JSK. Interrogé sur cette question, le coach kabyle a donné l’impression que ces deux joueurs ne seront pas retenus : «Si on a accepté qu’ils subissent des tests, c’est juste par respect à certains amoureux de la JSK qui les ont proposés», a-t-il affirmé. Dumas reviendra ensuite sur les raisons des défaites de l’équipe lors de la fin de la phase aller. «On a eu à chaque fois des absents, comme Tizi Bouali et Saadou, et c’était difficile de les remplacer car la JSK ne possède pas un effectif assez étoffé. Sans oublier l’attaquant Fiston qui est souvent absent, à cause des dates fixées par la FIFA qui n’arrangent pas nos affaires», a expliqué le technicien français.

