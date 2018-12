Vers la libération de Chadi et Bouheniche

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Les joueurs du MOB poursuivent leur préparation au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa en prévision du match de coupe d’Algérie prévu demain, mardi, contre l’O Magrane, comptant pour les 32es de finale. Le coach Madoui, qui travaille avec un effectif amoindri après les blessures de Bouledieb, Naas, Herida, Bencherif, Amokrane et Dehar qui sont out pour le match de demain, trouvera sûrement des solutions pour les remplacer et aligner un onze capable de décrocher le ticket qualificatif même si la mission ne sera pas facile. Concernant le mercato hivernal, les choses n’avancent plus malgré les négociations avancées avec certains joueurs qui sont toujours sous contrat avec leurs clubs respectifs et jusque-là, le MOB n’a assuré que les services de Boukhanchouche (JSK) sous forme d’un prêt de six mois. D’après une source proche des affaires du club, les choses seront débloquées cette semaine après le verdict de la CRL qui sera rendu ces jours-ci, chose qui apaisera la tension dans la maison MOB. Concernant les supporters, ils ont organisé, avant-hier, un rassemblement à Aokas pour sensibiliser les supporters de la région du Sahel sur les revendications des Crabes. Un autre rassemblement aura lieu, également, dans les jours à venir dans la vallée de la Soummam avant de décider de la date de la grande marche qui aura lieu à Béjaïa. Les principales revendications des supporters sont, entre autres, la démission de tous les actionnaires et la reprise du club par une entreprise étatique et pousser les dirigeants actuels à réussir le recrutement lors de ce mercato hivernal. Côté direction, une assemblée des actionnaires est prévue pour demain afin de discuter du mercato et de tous les problèmes qui entourent la maison MOB. Par ailleurs et afin de se conformer à la règlementation, le président du CSA/MOB, Arab Bennai, a récupéré chez le commissaire au compte le bilan financier du premier semestre 2018 de la gestion de Mustapha Rezki qu’il va éplucher avec les membres de son bureau. Ces derniers vont se réunir ces jours-ci pour décider de la date de l’AG extraordinaire réservée exclusivement à la présentation du dit bilan.

Les U17 qualifiés en Coupe

Le deuxième tour régional de la coupe d’Algérie chez les jeunes catégories n’a pas souri à toutes les catégories du MOB, excepté les U17 qui ont passé l’écueil de l’USM Alger en gagnant par un score de 2 à 0. Les U15 ont quitté dame coupe après avoir perdu devant le même adversaire sur le score de 2 à 1, alors que les U19 ont tenu tête aux Algérois de l’USMA en terminant la rencontre sur un score nul (1 - 1) avant de perdre aux tirs aux buts.

Z. H.