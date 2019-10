1 000 participants attendus

L’association Amel Madinet Béjaïa (AMB) s’active, ces jours-ci, pour préparer la 5e édition du Challenge des martyrs de Béjaïa, qui aura lieu le 1er novembre prochain. Les préparatifs avancent à grands pas et toutes les énergies du club sont mobilisées pour ce grand évènement. Un jumelage entre la compétition et la célébration de l’anniversaire du déclenchement de la Révolution. A noter que c’est un challenge unique en Algérie, vu son caractère de course de montagne et son cachet touristique, en plus d’être sportif.

Les organisateurs misent ainsi sur une forte participation, qui avoisinerait 1 000 personnes représentant une trentaine de wilayas. Des cadeaux et des prix seront distribués aux lauréats des différentes catégories, où une seule course est programmée, de 12 km, pour les plus de 18 ans. Ce sera aussi une belle occasion pour rendre hommage aux 13 martyrs tombés à Taassast (hauteurs de Béjaïa), un certain 3 février 1958. Il s’agit de Brahim Semmache, Mustapha Ainass, Boualem Khelifi, Mohamed Aït Khera, Belkacem Bennai, Salah Bouchemal, Mohamed Saidani, Abdenour Kebache, Mohamed Kernouane, Belkacem Smaili, Smail Ladjouz, Abdelhak Benalouache et Youcef Bouchebbah. Les inscriptions, qui ont débuté le 20 octobre, au siège de l’AMB à l’OPOW, se poursuivront jusqu’à la veille de la compétition.

Elles concernent toutes les personnes ayant plus de 18 ans, lesquelles seront classées en 5 catégories pour les hommes (18-26 ans, 27-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans et 55 ans et plus) et en 4 catégories pour les femmes (18-26 ans, 27-34 ans et 35-44 ans et 45 ans et plus). L’itinéraire tracé est le suivant : Départ du stade Benallouache – La Porte Sarrasine – La Brise-de-mer – Les Oliviers – Le Camp de la marine – La porte de Gouraya – Mosquée Sidi Ouali – Le Musée du Moudjahid – Le Bois sacré – Arrivée au stade Benallouache. Signalons que la dernière édition (4e) a été remportée par Farid Tarfia (Jijel) chez les hommes et Malika Benderbal (Alger) chez les femmes.

Z. H.