15 milliards dégagés pour les communes de Béjaïa

Un montant de 15 milliards de centimes vient d’être dégagé par l’APW de Béjaïa de son budget primitif 2020, pour venir en aide aux 52 communes de la wilaya, dans le cadre de la solidarité-Ramadan, a-t-on appris d’un élu à cette assemblée. Cet argent est destiné aux familles nécessiteuses, aux faibles revenus et aux travailleurs ayant perdu leur emploi au ce temps de crise sanitaire. «Cette enveloppe est destinée à la prise en charge des familles vulnérables en cette période de pandémie où beaucoup de personnes ont perdu leur travail», a précisé notre source.

À noter que l’APW de Béjaïa avait déjà consacré, début avril, une enveloppe de l’ordre de 34 000 000,00 DA au profit des communes de la wilaya pour les aider à acquérir du matériel et des produits d’hygiène dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Plusieurs APC ont déjà commencé la distribution des aides aux familles bénéficiaires, sous forme de colis alimentaires ou de sommes d’argent.

C’est le cas de l’APC de Semaoun qui a procédé, jeudi dernier, au versement de la prime exceptionnelle de 10 000 DA, décidée par le président de la République, aux comptes (CCP) des 312 familles recensées. À Amizour, troisième plus grande commune de la wilaya, ce sont 2 000 familles qui ont été inscrites sur le fichier du bureau communal de l’action sociale.

Dans ce même sillage, la direction de l’action sociale Bejaia (DASS) a affirmé que sa caravane de solidarité, lancée en période hivernale pour assister les familles démunies, continue de sillonner les communes de la wilaya en ce mois de Ramadhan. Cette opération de charité s’intéresse essentiellement aux familles nécessiteuses habitant les zones enclavées.

Si en hiver l’aide accordée avait porté principalement sur la distribution de couvertures, de vêtements chauds, de matelas et de chauffages, elle est axée en ce mois de jeûne sur les produits de consommation de première nécessité, tels que la semoule, les légumes secs, les conserves alimentaires, l’huile, le café, le sucre, etc. La dernière opération caritative, organisée la semaine dernière dans le cadre de cette caravane, a profité à une soixantaine de familles démunies en proie à des difficultés financières, réparties à travers plusieurs communes de la wilaya, a indiqué la DASS de Béjaïa.

Par ailleurs, l’ouverture des restaurants Rahma ou du Cœur, l’une des pratiques traditionnelles des Algériens durant le mois de Ramadhan, un élan de solidarité et de bienveillance envers les personnes démunies et les malheureux sans abris, a été suspendue cette année à cause de la pandémie du Covid-19 et du confinement instauré par le gouvernement.

Boualem S.