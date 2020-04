31 cas positifs au Covid-19 à Béjaïa, 30 à Tizi-Ouzou et 6 à Bouira

Le nombre de patients testés positifs au Covid-19 dans la wilaya de Béjaïa est passé à 31 cas hier mardi 30 mars, contre seulement 20 la veille. Sauf qu’au moment ou les chiffres affolent et le Covid-19 se propage dangereusement aux quatre coins de la wilaya de nombreux citoyens ne respectent toujours pas les consignes de sécurité et de distanciation sociale. Ainsi, ces derniers jours, au moment ou des villages et des villes se sont mis en confinement en grande Kabylie, la pression née suite à la pénurie de la semoule a donné lieu à des chaînes interminables devant les points de vente de ce produit de large consommation dans les villes de Béjaïa et d’Akbou.

Pour la wilaya de Tizi Ouzou 30 cas de Coronavirus sont confirmés jusqu’à présent, dont sept révélés durant les dernières 24 heures.

A Bouira, des sources proches de la direction de l’hôpital de référence de Bouira, indiquent que 6 cas sont en quarantaine et que le protocole médical à base de chloroquine leur est déjà administré. Quatre patients seraient originaires de la localité d’El Esnam, un de la ville de Bouira et un autre de Sour El Ghozlane. Au niveau national ce sont

Au total 716 cas confirmés jusqu’à hier mardi, soit 132 nouveau cas enregistrés, pour 44 décès dont 9 enregistrés hier. En revanche 46 cas sont déclarés guéris et ont quitté les structures sanitaires.

Synthèse de F.A.B. Amar A. et H. B.