8e journée Ligue 1: l’O Médéa voyage bien, l’USMBA réalise l’exploit à Biskra

L’O. Médéa et l’USM Bel-Abbes, vainqueurs en déplacement, respectivement à Ain M’lila (3-1) et Biskra (1-0) ont été les grands bénéficiaires de la 8e journée du championnat de Ligue 1 de football, qui a débuté jeudi et prendra fin samedi avec les cinq derniers matchs au programme de cette journée.

Les Médéens sont allés damer le pion à l’AS Ain M’lila, battue pour la 1re fois sur son terrain (3-1). Les camarades de Khemoukh qui signent leur 3e victoire en déplacement, adoptent à chaque fois une stratégie purement offensive en gagnant à chaque fois par le même score (3-1), comme ce fut le cas devant l’USM Alger et le NC Magra.

Ce 4e succès de rang, place désormais l’OM à une excellente 5e place (13 pts), à une longueur seulement de sa victime du jour, l’AS Ain M’lila qui a raté l’aubaine de prendre seule la 2e place.

L’autre exploit du jour est à mettre à l’actif de l’USM Bel-Abbes qui s’est imposée face à l’US Biskra (1-0). Cette 2e victoire consécutive signée par le même joueur, Metref, permet à l’équipe de la Mekerra de rejoindre son adversaire du jour, l’USB à la 11e place, en attendant mieux.

A Béchar, la JS Saoura est venue à bout du NA Hussein-Dey par (2-1). Les trois buts du match ont été inscrits sur penalty dont un doublé de Hamidi, et un tir de Rabie Meftah. La JSS rejoint provisoirement le MC Alger et l’ASAM à la 2e place, alors que le Nasria s’enfonce davantage en restant scotché à 17e position avec 6 points au compteur.

L’ASO Chlef qui accueillait la lanterne rouge le CABB Arreridj, a dû attendre le temps additionnel pour s’imposer grâce à des réalisations de Maherzi (90+2) et Tahar (90+5), un succès venu certes sur le tard, mais suffisant pour lui offrir une 5e place avec 13 pts.

En revanche, le CABBA qui n’a engrangé que deux points en 8 matches, voit sa situation se compliquer beaucoup plus, notamment après le départ de son entraîneur, Bilal Dziri, et son directeur général, Nadir Bouznad.

Cette journée qui débuté jeudi avec le derby de l’Est, JSM Skikda-CS Constantine (0-0), prendra fin demain, avec le grand choc opposant le leader, l’ES Sétif à son poursuivant direct, le MC Alger, tout comme la belle affiche au stade du 20-Août-1955 entre deux équipes jusque-là invaincues, CR Belouizdad – MC Oran.

A l’Ouest du pays, le WA Tlemcen recevra la JS Kabylie avec l’objectif immédiat de redresser la barre.

L’USMA tentera de son côté, la passe de trois, à l’occasion de la réception du RC Relizane, alors que le NC Magra devra impérativement sortir la tête de l’eau, lors de la réception du Paradou AC.