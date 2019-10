«À nous de confirmer à Arzew»

Le capitaine du MOB, Billel Bouledieb, revient dans cet entretien sur la dernière victoire contre le MCEE (1 – 0) et parle du difficile déplacement qui attend son équipe à Arzew.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, quel commentaire faites-vous sur le dernier succès contre le MCEE ?

Billel Bouledieb: Je pense que dans ce genre de rencontre, le plus important est d’empocher le maximum de points et ne rien rater, surtout à domicile. Certes on n’a pas fourni une belle prestation, mais le plus important c’est qu’on a gagné devant une bonne équipe du MCEE, chose qui va nous booster pour la suite du championnat.

Comment s’est déroulée la reprise ?

Après une victoire, le moral des joueurs est au beau fixe et la reprise s’est déroulée dans une très bonne ambiance, pourvue que ça dure.

Un autre match vous attend samedi prochain face à l’OMA. Comment l’abordez-vous ?

Tous les matchs sont difficiles car toutes les équipes aspirent à jouer les premiers rôles et gagner leurs matchs à domicile. Notre mission à Arzew ne sera certes pas facile, mais on fera tout pour réaliser un bon résultat et décrocher les premiers points en déplacement tout en confirmant la dernière victoire.

Le MOB n’a récolté aucun point en déplacement. D’après vous, c’est dû à quoi ?

Lors des trois matchs joués en déplacement, on a réalisé de très belles prestations et on a dominé nos adversaires par moment, mais le réalisme nous a fait défaut. On a encaissé des buts dans des moments d’inattention suite à certaines erreurs de débutants. À nous de trouver les moyens nécessaires pour éviter ce genre de buts et rester concentrés jusqu’au sifflet final de l’arbitre.

Les supporters vous ont soutenus jusqu’à la dernière seconde de la partie.

Un message à leur adresser ?

Je profite de cette occasion pour remercier les supporters qui ont cru en nous et qui nous ont encouragés, notamment dans les moments difficiles. Ils doivent continuer sur cette lancée et venir encore nombreux lors des prochains matchs pour nous donner un coup de main afin de réaliser d’autres succès et remonter au classement général.

Quel est votre avis sur le changement du système de compétition adopté par le bureau fédéral ?

Je crois que c’est une bonne chose, surtout pour cette année. Il y aura quatre équipes de la ligue 2 qui vont accéder, chose qui va donner une certaine concurrence et un charme au championnat. À nous de fournir les efforts nécessaires pour faire partie de ce quatuor qui accèdera en Ligue 1.

Propos recueillis par Z. H.