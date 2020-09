Bac: 637 000 candidats attendus dimanche

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a appelé jeudi les directeurs de l’Education au niveau national au « strict respect » des instructions et mesures règlementaires et sécuritaires stipulées dans les différentes circulaires relatives à l’organisation de l’examen du BAC, affirmant que la corporation de l’Education ne ménagera aucun effort pour garantir la réussite de cet examen.

Présidant une conférence nationale tenue en visio-conférence en présence des directeurs de l’Education, le ministre a insisté sur « la stricte application de toutes les mesures et instructions règlementaires et sécuritaires stipulées dans les différentes circulaires relatives à l’organisation des épreuves du BAC, notamment la prise de toutes les mesures préventives afin de garantir une couverture suffisante à l’ensemble des centres d’examen d’une moyenne d’un (01) observateur pour chaque centre avec la désignation d’un nombre supplémentaire d’observateurs pour assurer en cas d’absence ».

Et d’appeler également à assurer le transport aux chefs de centres et encadreurs désignés en dehors de leurs wilayas de résidence en coordination avec les directions des Transports au vu de la situation sanitaire exceptionnelle.

Dans le même sillage, le ministre de l’Education nationale a appelé à réunir toutes les conditions favorables permettant la couverture nécessaire à chaque centre d’examen en terme d’enseignants surveillants, et leur sensibilisation à la lutte contre la fraude.Il a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance de rappeler aux surveillants les peines judiciaires pouvant être infligées en cas de triche ou tentative de triche ou complicité.

A noter que les tranches horaires entre 08h00 – 08h30 et 14h30-15h00 seront consacrées à l’orientation des candidats, leur préparation psychologique tout en leur rappelant la nécessité de se conformer aux mesures préventives et de se présenter au centre d’examen dès 07h00 du matin.

Le ministre a saisi cette occasion pour saluer « les efforts déployés par l’Etat qui a tenu ses engagements en assurant les outils et moyens de prévention au niveau des centres de déroulement des examens du BEM et du Bac ».

M.Ouadjaout a rassuré, encore une fois, les parents des élèves qui se présenteront aux épreuves du Bac sur les sujets de cet examen, élaborés compte tenu des leçons dispensées, en présentiel, lors des deux premiers trimestres de l’année scolaire 2019-2020.

Le ministre s’est également félicité « des efforts consentis sur le terrain, de la performance particulière et efficace et de la bonne organisation constatés lors du déroulement des épreuves du BEM où les mesures barrières ont été rigoureusement appliquées au sein des centres d’examen », qualifiant ce rendez-vous national d' »opération réussie avec excellence ».

A noter que les épreuves du Bac au titre de la session de septembre 2020 débuteront dimanche prochain et concerneront, cinq jours durant, plus de 637.000 candidats (scolarisés et libres), en attendant l’annonce des résultats fin octobre prochain.