Béjaïa, la plus touchée des wilayas de Kabylie

La pandémie du Covid-19 à fait jusqu’à lundi quatre morts dans la wilaya de Béjaïa. Hier donc, lundi, un agent de sécurité exerçant à l’EPH de Kherrata, testés positif au Covid-19 est décédé, alors qu’un médecin et infirmiers, eux aussi, contaminés par le Covid-19 et travaillant dans la même structure ont été hospitalisés. Ces deux derniers jours, la wilaya de Béjaïa a enregistré six nouveaux cas positifs de Covid-19, portant le nombre total des cas confirmés à 62. La pandémie prend une courbe ascendante malgré toutes les mesures prises par les autorités. De même, la pandémie touche désormais quatorze comme de la wilaya. Face à la propagation du virus, les structures de santé de la région ont été dotées ces jours-ci d’un nombre non négligeable d’aspirateurs et de matériels de protection des personnels soignants. Hier, toujours lundi, les autorités sanitaires de Béjaïa ont été destinataires d’un don de six ambulances médicalisées. Aussi, les opérations de désinfection aux quatre coins de la wilaya se poursuivent sans relâche pour venir à bout de ce virus mortel.

F.A.B.