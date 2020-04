Bouira a enregistré son 11e cas positif au Covid-19

Après une accalmie qui aura durée 24h, un nouveau cas déclaré positif au Covid-19 a été enregistré, hier, à Bouira. Une onzième personne qui vient s’ajouter aux 10 personnes déjà dépistées, déclarées positives et placées en isolement au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf de la ville. Il s’agit d’un quinquagénaire qui était déjà du reste en isolement au niveau de l’hôpital de référence et dont les résultats des analyses se sont avérés positifs au Covid-19. Par ailleurs six personnes sont en voie de guérison, tandis que les autres, dont l’état est jugé stable, sont toujours sous traitement à base de chloroquine. A noter que pour éviter la propagation de la pandémie, les citoyens de la wilaya de Bouira connaissent depuis hier dimanche, l’interdiction de circuler entre 19h et 07h du matin.

H. B.