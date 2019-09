Bouzidi s’en va !

Les joueurs du MO Béjaïa ont assuré, avant-hier soir, une belle victoire devant l’ex-leader, le RC Arbaa, sur le score de 2 buts à 1 (mi-temps 1 – 0).

Les réalisations ont été l’œuvre de Kadri (sur penalty 35’) et Boussalem (79’). L’entraîneur des Crabes a modifié un peu les onze rentrants en incorporant dans les bois Bencherif, Timerichet et Boussalem en défense, ainsi que Boukbouka Rafik au milieu de terrain. Les camarades du capitaine Bouledieb ont réalisé une très belle prestation avec une grande volonté affichée sur le terrain pour glaner les trois points, qui s’est confirmée par plusieurs occasions procurées tout au long de la partie. Kadri et consorts ont inquiété à plusieurs reprises la défense adverse et l’excellent gardien adverse, Chouih a annihilé plusieurs occasions de buts qui ont été ratés par le manque de concentration devant les bois et l’excès de précipitation.

Le compteur a été débloqué grâce à la réalisation de Kadri (35’) sur penalty, après le fauchage de Boussalem à l’intérieur de la surface de réparation, alors que le second but est l’œuvre du même Boussalem (79’) après un bon travail collective de l’attaque mobiste. En plus du résultat final, la partie a été d’un niveau très appréciable et les 22 acteurs ont procuré une belle prestation d’un niveau très appréciable malgré le huis clos. Concernant le volet financier, les joueurs souhaitent le règlement rapide de la situation pour ne se concentrer que sur le terrain. Le président Adrar compte verser un salaire cette semaine après avoir versé la prime du match du DRBT.

Concernant le limogeage de l’entraîneur Bouzidi, nous avons appris de source proche des affaires du MOB que la raison essentielle est la rupture de la relation entre le coach et les joueurs qui n’ont pas accepté le comportement et le ton utilisé par le premier responsable du volet technique.

Z. H.