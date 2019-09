Concentration maximale !

Le match face au Horoya de Conakry en ligue des champions, qui se jouera samedi prochain au stade du 1er Novembre, approche à grands pas pour la JSK. À 72h de cette importante confrontation, une grande concentration est constatée chez les Jaune et Vert. Préparant convenablement ce rendez-vous continental, les Kabyles ne parlent que de la rencontre face au Horoya et la nécessité de réaliser un très bon résultat lors de cette manche aller, avant le match retour qui se jouera en Guinée. Le bon début en cette nouvelle saison dans les différentes compétitions a fait que du bien aux équipiers de Bencherifa sur le plan moral.

Ces derniers gagnent de plus en plus en confiance, surtout après leur brillante qualification au Soudan face à Al-Merreikh qui reste une grande équipe. Les Canaris veulent rééditer l’exploit d’Omdourman et se qualifier à la phase des poules de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Pour atteindre cet objectif, tout le monde est mobilisé à la JSK. Joueurs, staff technique, staff médical et dirigeants, chacun fait de son mieux pour que l’équipe soit prête sur tous les plans le jour J. Le président Mellal, qui se trouve à l’étranger, est attendu aujourd’hui ou au plus tard demain jeudi à Tizi Ouzou.

Le chairman kabyle se réunira avec ses joueurs pour les motiver à réussir une belle opération samedi soir. Ne lésinant pas sur les moyens comme à chaque rendez-vous, Cherif Mellal veut, cependant, une qualification à la phase des poules, ce qui reste l’objectif de la JSK en ce début de saison et le souhait également des supporters qui comptent envahir le stade du 1er novembre pour soutenir leur club dans cet important rendez-vous. La balle est, donc, dans le camp de Hamroun et ses équipiers pour réussir une belle victoire et procurer de la joie aux milliers de fans attendus dans les gradins pour assister à ce match tant attendu.

Velud apporte les derniers réglages

Sur un autre plan, le coach Hubert Velud compte saisir les dernières séances d’entraînements d’aujourd’hui et demain pour apporter ses derniers réglages à son groupe. Ayant une idée très précise sur le Horoya, le coach kabyle apportera encore certain réglages avant le rendez-vous de samedi soir. Le coach kabyle demandera à ses poulains de préserver leur concentration et de tout faire pour s’offrir le Horoya et réaliser une belle opération. Le coach de la JSK veut une qualification à la phase des poules de la ligue des champions et prétend aussi à enchainer avec une belle série en championnat.

La vente des billets demain

Par ailleurs, 18 000 tickets seront mis en vente demain jeudi en prévision du match face au Horoya de Conakry qui aura lieu samedi prochain au stade du 1er novembre. La rencontre se jouera à guichets fermés, c’est-à-dire il n’y aura pas de vente de tickets le jour de la rencontre. Satisfaits du parcours de leur équipe pour le moment, les supporters kabyles comptent soutenir leur club jusqu’au bout car leur rêve reste de voir leur JSK revenir en force sur le plan continental.

M. L.