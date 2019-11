Lors d’un point de presse qu’il a animé hier matin au stade du 1er Novembre, le coach kabyle a abordé plusieurs points concernant son équipe. Il reviendra d’abord sur la victoire de son équipe face à l’ASAM : «On a réalisé le plus important devant l’ASAM en glanant les trois points de la rencontre. Ces 3 points nous permettent de respirer un peu et de retrouver la confiance et le moral», dira Velud, avant de poursuivre : «Mais il faut garder les pieds sur terre et se concentrer sur l’USMBA. Il faut enchaîner les bons résultats pour confirmer notre réveil et on ira à Bel Abbès en conquérants.

Il faut qu’on retrouve le podium dès la prochaine journée». Interrogé par les journalistes quant à la blessure du jeune attaquant Tafni Massinissa, le coach s’est voulu rassurant : «Tafni Massinissa est toujours blessé, mais il reprendra bientôt», a-t-il assuré, avant d’enchaîner sur le cas du Kenyan Masud Juma : «Pour Juma, et selon le staff médical, il est guéri de sa blessure, mais il doit effectuer des examens complémentaires à Alger avant de reprendre avec le groupe», a-t-il expliqué. Pour finir, le coach kabyle ajoutera : «Salhi a réintégré le groupe après la semaine difficile qu’il a vécue, c’est un être humain lui aussi. On a le plus grand besoin de ses service lors des prochains rendez-vous».

M. L.