Démantèlement d’un réseau de trafiquants de drogue à Tizi-Ouzou

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le commerce illicite de produits psychotropes, les forces de police de la brigade de recherche et d’Intervention, relevant de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, ont mis fin aux activités d’un réseau spécialisé dans le trafic de drogue en milieu juvénile, composé de cinq individus, âgés de 25 à 40 ans, originaire des wilaya de Tizi-Ouzou et Boumerdès.

Cette opération a permis la saisie de près d’un kilo et demi de Kif traité, 48 comprimés psychotropes, une somme d’argent de 79 000,00 DA revenu de la vente, des armes blanches de sixième catégorie, et des téléphones portables utilisés par les membres du réseau pour communiquer.

Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou, le 9 avril dernier pour association de malfaiteurs, détention de drogue et produits psychotropes à des fins de commercialisation, et détention d’arme blanches sans motif légal, ils ont été mis en détention préventives.