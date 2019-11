Bien entamer cette campagne qualificative pour la CAN-2021 devrait permettre aux Verts de se mettre rapidement sur les bons rails. La sélection algérienne de football accueillera, ce soir à 20h00, son homologue zambienne, au stade Mustapha Tchaker de Blida, avec la ferme intention de démarrer du bon pied les qualifications dans le groupe H de la CAN-2021 au Cameroun. Pour leur première sortie officielle depuis la CAN-2019 remportée en Égypte, les Verts vont replonger dans l’ambiance de la compétition continentale après avoir disputé trois tests amicaux, soldés par deux victoires (face au Bénin 1 – 0 et à la Colombie 3 – 0) et un nul à Blida devant la RD Congo (1 -1).

Bien entamer cette campagne qualificative devrait permettre au « Club Algérie » de se mettre rapidement sur les bons rails et éviter une contre-performance qui pourrait compliquer la mission, celle de sceller sa qualification avant terme, dans un groupe où figurent également le Botswana et le Zimbabwe. L’équipe nationale enchaînera dans quatre jours, en affrontant les « Zebras » botswanais à Gaborone. «Il est toujours très important de bien démarrer cette phase de qualification, notamment à domicile. Rien ne sera facile et on se doit d’engranger les trois points à domicile.

Le match face à la Zambie ne sera pas uniquement difficile sur papier mais aussi par rapport à la double confrontation perdue lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Je pense que le fait d’avoir perdu six points face à eux constituera une motivation pour nous», a déclaré Belmadi avant-hier en conférence de presse tenue au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger). Sur le plan de l’effectif, Belmadi a innové en appelant pour la première fois trois nouveaux joueurs : Maxime Spano-Rahou (FC Valenciennes/France), Réda Halaïmia (Beerschot VA/Belgique) et Adam Zorgane (Paradou AC).

L’attaquant Hillel Soudani (Olympiakos/Grèce) signe son retour après une année d’absence pour cause d’une méchante blessure au genou qui l’a également privé de la dernière CAN-2019. En revanche, le milieu offensif d’Al-Rayyan (Qatar), Yacine Brahimi, n’a pas été convoqué pour des «raisons familiales», selon Belmadi. «La Zambie est une bonne équipe, elle nous a battus en aller et retour il y a deux années. Il faut rester concentré. Toute équipe qui viendra à Blida, il faut la battre», a affirmé l’attaquant d’Al-Sadd (Qatar), Baghdad Bounedjah. La Zambie (81e au dernier classement de la Fifa) s’était imposée en 2017 lors de ses deux dernières confrontations face à l’Algérie, dans le cadre des qualifications de la Coupe du monde 2018 (3-1 à Lusaka, 1 – 0 à Constantine).

Incapable de se qualifier pour les deux dernières éditions de la CAN, la sélection zambienne aspire à mettre fin à cette traversée du désert et à réhabiliter son image dès ce premier match face au champion d’Afrique. «Le football est dynamique, tout peut arriver. Il est possible de battre l’Algérie si nous travaillons ensemble. Nous devons travailler dur et jouer à l’unisson», a indiqué le défenseur central et capitaine des « Chipolopolo », Kabaso Chongo (TP Mazembe/RD Congo). Chongo (27 ans) a souligné que le moment est venu pour la Zambie, championne d’Afrique en 2012, de retrouver sa véritable place sur le plan continental. «Bien sûr, nous allons nous qualifier. Le moment est venu pour nous de retrouver le tournoi africain. Nous avons manqué les deux dernières éditions de la CAN, mais cette fois-ci ça sera la bonne», a-t-il ajouté.

R. S.