Deux dealers de drogue arrêtés et des munitions de guerre récupérées à Kadiria

Les services de la sureté de la daïra de Kadiria, sise à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la wilaya de Bouira, ont réussi en fin de semaine dernière, à mettre un terme aux agissements de deux dangereux dealeurs de drogue, qui se sont spécialisés depuis plusieurs mois dans la vente et le trafic de différents genres de drogues et de stupéfiants dans cette ville. Selon un communiqué de la cellule de communication de la sureté de wilaya, les deux personnes, âgées de 24 et 27 ans et résidents dans la ville de Kadiria, ont été identifié et appréhender après plusieurs semaines d’enquête. Après perquisition dans leurs domiciles, une quantité de kif traité et des comprimés de stupéfiants ont été saisi, et ce, en plus d’une quantité de munition de 116 balles d’arme automatique de type kalachnikov et d’une arme blanche de grand calibre, qui ont été retrouvé dans les domiciles des deux prévenus. Ces derniers ont été présentés devant le procureur de la République auprès du tribunal de Lakhdaria, et seront poursuivis pour trafic, vente et possession de drogue et de produits stupéfiants, possession d’armes blanches et possession de munition de guerre de première catégorie.

Une voiture volée, récupérée par la police à Bouira

Toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les services de la police judiciaire de Bouira ont réussi, au cours de la semaine dernière, à démanteler un réseau criminel, spécialisé dans le vol de véhicule, au niveau de la ville de Bouira. Selon un communiqué de la sureté de wilaya, c’est suite à une plainte d’un citoyen de la ville qui a alerté les policiers sur le vol de son véhicule du type Peugeot 308, durant la soirée du 29 Mai dernier, qu’une enquête a été menée. Grâce aux renseignements de la police et à l’utilisation de moyens technologiques, les policiers ont pu, en quelques jours seulement, localiser et récupérer le véhicule en question, et ce, en plus de l’interpellation de quatre individus âgés entre 23 et 39 ans et résidents dans la ville de Bouira. Ces derniers ont utilisé un camion dépanneur pour subtiliser le véhicule et le cacher par la suite dans un garage. Les quatre prévenus ont été présenté devant le procureur de la République durant le weekend dernier.

Oussama Khitouche