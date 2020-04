Deux nouveaux cas confirmés au Covid-19 à Bouira

La wilaya de Bouira a enregistré aujourd’hui deux nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte le nombre global à neuf personnes confirmées positives au virus. Les patients sont placés en isolement au niveau de l’hôpital de référence Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira.

Deux nouveaux cas avérés et cinq autres cas suspects ont donc rejoint les patients mis sous surveillance médicale dans une aile d’isolement à l’EPH.

L’hôpital a par ailleurs reçu hier également sa part d’un don consistant d’équipements médicaux et de consommables de la part d’un bienfaiteur au profit des structures sanitaires de la wilaya. Les autorités régionales ont d’ailleurs assisté à la réception du don de 20 appareils concentrateurs d’oxygène, 4 appareils respiratoires de réanimation mobiles (poumon artificiel), deux écrans de contrôle, deux pousses seringues, 20 tensiomètres, 500 combinaisons de protection, 50 thermomètres (numérique et digital), 100 lunettes de protection, 1 lot de lingettes, papiers hygiénique, essuie- tout et couches pour adultes, deux semi-remorques de gel hydro alcoolique et virucide, 70 000 litres de produits désinfectant soit un quota de 1500 litres par communes (livrés et distribués) ainsi qu’un lot de blouses.

H. B.