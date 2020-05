Deux nouveaux cas dépistés positifs

Deux nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés, avant-hier, dans la wilaya de Bouira, portant ainsi le nombre global des cas de contaminations dans la wilaya depuis le début de la pandémie à 27 cas. Selon les informations recueillies hier auprès des services de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira, 8 des 27 cas confirmés sont toujours hospitalisés dans le même hôpital, alors que 16 cas sont guéris et ont quitté l’hôpital et trois sont décédés.

Les huit personnes toujours hospitalisées sont originaires des communes de Sour El-Ghozlane (6 cas), Dechmia (1 cas) et enfin Ouled Rached (1 cas). Ces derniers sont toujours pris en charge au niveau du service de maladie infectieuse de l’hôpital de Bouira et présentent des signes encourageants au traitement à l’hydroxychloroquine. À noter, par ailleurs, que cinq personnes qui présentent des cas suspects sont toujours placées en isolement au niveau de l’hôpital de Bouira, en attendant les résultats des analyses de l’institut Pasteur.

Selon nos informations, 4 de ces cas suspects sont originaires de la commune de Sour El-Ghozlane et une personne de la commune d’Aïn Bessem. Les équipes médicales du service des maladies infectieuses ont tenu à alerter la population de la wilaya de Bouira sur le respect des consignes de confinement et à limiter les déplacements notamment entre différentes wilayas et même à l’intérieur de la wilaya.

Les médecins ont assuré également que pas moins de 60 personnes issues de 12 familles sont placées en isolement au niveau de leurs domiciles dans la ville de Sour El-Ghozlane, qui regroupe désormais le plus grand nombre de contamination au Covid-19 à travers la wilaya de Bouira. Les médecins et les autorités locales craignent la transformation de cette localité en un véritable foyer de cette pandémie, surtout que les consignes de confinement et de distanciation sociale ne sont malheureusement pas respectées par la population locale. Les opérations de sensibilisation et de désinfection effectuées par les autorités locales, les services de sécurité et le mouvement associatif ont été renforcées ces derniers jours dans cette localité.

Oussama Khitouche