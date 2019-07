… Et l’Algérie remonte sur le toit de l’Afrique !

C’est fait : 29 ans après Alger, l’Algérie s’est offert, hier au Caire, sa deuxième coupe d’Afrique des Nations.

Les choses ne pouvaient pas mieux commencer pour les algériens qui auront ouvert la marque dès la 2e minute, grâce à une entame pour ne pas dire un réveil victorieux de Bounedjah. C’est en effet lui, le muet durant toute cette CAN, qui permettra à l’Algérie d’entrer de plein pied dans ce match après un beau slalom quasiment du milieu de terrain avant de voir son tir déclenché de la ligne des dix huit mètres percuter le tibias d’un défenseur adverse, prendre les airs puis retomber dans les buts du gardien sénégalais, un peu trop avancé sur l’action. C’est un but un peu gag mais c’en est un qui a permis à Bounedjah de chasser la poisse et à l’Algérie de s’élancer dans cette finale.

La réaction des sénégalais se fera graduellement mais ne sera jamais vraiment menacante, en dehors de ce tir de Sadio Mané qui passa à quelques centimetres du montant gauche à 5 minutes de la fin de la première période. Il faut dire aussi que malgré la montée d’un cran des sénégalais, notamment durant les 20 dernières minutes du premier half, les algériens ont su rester en bloc et bien organisé au centre et derière. A la reprise, Les sénégalais continueront de tenter de se reprendre avec un leger ascendant. Et ils auraient pu égaliser si l’arbitre camerounais qui doutait sur un penalty sifflé à la 63’ ne s’est pas vite ravisé en consultant la VAR. C’était alors que le ballon du même Mané ricochait sur le bras de Guedioura, fort heureusement collé à son corps. C’est le détail qui fera changer d’avis à l’arbitre agravant la frustration des sénégalais.

Ces derniers ne baisseront pas pour autant les bras, poussant les algériens et M’Bolhi à subir notamment à la 65’ puis à la 68’. Le keeper algérien a du étaler toute sa classe avec une belle claquette pour repousser un tir bien tendu qui allait se loger juste au dessous de la transversalle. Assar qui reprenait une reprise dans la surface algérienne aurait pu aussi faire mouche, mais son tir s’en ira dans les décors. Le sénario ne changera pas jusqu’à la fin puisque l’ascendant des sénégalais qui courraient dérrière l’égalisation s’avérera infructueux puisque le score en restera là.

Les algériens ont livré de meilleurs matches mais celui là n’était pas non plus mauvais puisqu’ils auront assuré l’éssentiel dès le début: la victoire qu’ils auront preservé admirablement jusqu’au coup de siffler final.

Le Nigeria s’est offert

la petite finale mercredi

Le Nigeria s’est imposé lui mercredi dans la rencontre pour la troisième place sur la même pelouse face à la Tunisie (1-0). Odion Ighalo a inscrit son 5e but dans la compétition. Les Nigérians sont donc repartis avec une médaille de bronze autour du cou. Une récompense méritée pour les hommes de Gernot Rohr qui ont su maîtriser la rencontre malgré une chaleur accablante pour accompagner la «petite finale» de cette première Coupe d’Afrique des nations à 24. Ce soir, Odion Ighalo, qui rêvait d’une finale dans cette CAN 2019, a trouvé du réconfort en inscrivant le premier but de la rencontre très rapidement sur une erreur du portier tunisien, Moez Ben Cherifia (3e). Mais il a déchanté en fin de première période après une blessure (45e+1). Ighalo meilleur buteur Odion Ighalo est resté tout de même le meilleur buteur de la compétition avec cinq buts à son compteur.

Syntèse d’Ammar Atmane.