Faux pas interdit pour les Kabyles

Ayant perdu face au CRB, lors de la dernière journée, les Jaune et Vert n’auront pas le droit à l’erreur au cours de cette partie. Après avoir arraché sa qualification à la phase de poules de la Ligue des champions face à Horoya Conakry, dimanche passé, la JSK sera opposée, aujourd’hui, à l’ESS, au stade Omar Hamadi de Bologhine, à partir de 17h00. Un match qui se jouera à huis clos dans le cadre de la 7e journée du Championnat de la Ligue une Mobilis. Ayant perdu face au CRB, lors de la dernière journée, les Jaune et Vert n’auront pas le droit à l’erreur au cours de cette partie.

Les coéquipiers du capitaine Bencherifa savent ce qui les attend et ne jurent que par la victoire : «Cette rencontre est très importante pour nous et le faux-pas est interdit. Après notre qualification en Ligue des champions, on veut enregistrer de bons résultats en Championnat à partir du match de l’ES Sétif. Certes, il sera difficile mais on fera le maximum pour en sortir victorieux.» Et le milieu de terrain Toufik Addadi d’enchaîner dans le même sens : «Certes, nous regrettons l’absence de nos supporters mais nous sommes déterminés à faire de notre mieux pour gagner et leur dédier la victoire, ce qui leur rendra le sourire.» Pour sa part et afin de bien préparer son groupe, le coach Velud a tout fait pour qu’il récupère comme il le faut, après le long voyage qui l’a conduit en Guinée pour affronter Horoya. D’ailleurs, il pourra compter sur son avant-centre Hamza Banouh, qui est rétabli de sa blessure contractée lors du match JSK- CRB qui l’a privée de la rencontre de la Ligue des champions.

Hamza Banouh a ainsi soulagé le coach, en dépit du fait qu’il regrette l’absence de l’attaquant Juma et du milieu Bounoua toujours pas prêts. Mais Hubert Velud a plusieurs choix pour les remplacer et utilisera toutes ses cartes gagnantes pour s’offrir l’Entente qu’il a drivée par le passée. Tel est le souhait des supporters de la JSK, qui veulent les points du match. La délégation kabyle a rallié la capitale, hier après-midi, en prévision de la rencontre d’aujourd’hui. Voulant coûte que coûte arracher la victoire, le staff technique et les dirigeants ont tout fait pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Velud a motivé ses joueurs, en leur demandant de garder leur concentration et tout faire pour battre l’Aigle noir. Les joueurs, qui ont reçu le message de leur coach 5 sur 5, ont un seul objectif : revenir avec le gain du match et confirmer que la défaite face au CRB n’était qu’un incident de parcours. A signaler que trois autres rencontres sont également prévues cet après-midi pour le compte de la 7e journée du Championnat de la Ligue 1. Il s’agit de : NA Hussein Dey – AS Aïn M’lila, CA Bordj Bou Arréridj – JS Saoura et Paradou AC – CR Belouizdad.

Le Gambien Sambou à l’essai

Le défenseur axial d’origine gambienne Kabba Sambou est arrivé à Alger, hier, afin de subir des tests pour son éventuel recrutement. Selon une source autorisée, il sera supervisé par le coach Velud pendant une semaine, avant de trancher sur son avenir. Sambou, qui joue comme axial et milieu défensif, pourrait rejoindre la JSK qui voudrait renforcer ses rangs, au prochain mercato, s’il donne satisfaction. Pour rappel, le coach Velud a affirmé, lors du point de presse animé jeudi passé, que la JSK doit être renforcée par trois à quatre bons éléments. En effet, après la qualification des Canaris à la phase de poules de la Ligue des champions, Velud souhaite avoir un renfort de qualité pour que son club puisse jouer les premiers rôles dans les différentes compétitions, en l’occurrence : la Ligue des champions, le Championnat et la Coupe d’Algérie.

ASO – JSK samedi prochain à 17h45

Le match retard entre l’ASO et la JSK entrant dans le cadre de la 4e journée du Championnat de la Ligue 1 Mobilis est programmé pour samedi prochain, soit le 12 octobre, au stade Boumezrag, à partir de 17h45. C’est ce qu’indique la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. En plus de cette rencontre, les Canaris auront un autre match retard à jouer contre l’USMBA. Mais la date de son déroulement n’est pas connue pour le moment. Elle sera publiée prochainement par la LFP.

M.L.

Le programme Aujourd’hui

16h00

NAH Dey – AS Aïn M’lila

17h00

JS Kabylie – ES Sétif

CABB Arréridj – JS Saoura

18h45

Paradou AC – CR Belouizdad