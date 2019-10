La grande explication !

Le président de la JSK, Cherif Mellal, a réuni les joueurs avant-hier soir, dans un hôtel de la ville à Tizi Ouzou, pour parler de la situation du club. Suite à la seconde défaite face au CSC mercredi soir, après celle concédée face à l’ASO, le chairman kabyle a décidé de creuver l’abcès avec les joueurs. Il n’a pas caché sa déception par le rendement de ses joueurs lors des derniers matchs et les deux défaites successives. «Je suis toujours avec vous et je fais tout pour vous mettre dans de très bonnes conditions. Cependant, je suis vraiment déçu et par les résultats et par le rendement lors des derniers matchs disputés. Vous devez redoubler d’efforts pour améliorer les résultats du club lors des prochains rendez-vous qui nous attendent», leur a-t-il lancé. Certains joueurs ont ensuite pris la parole pour justifier les dernières contreperformances.

Des joueurs expliquent la démobilisation par les salaires et les primes non perçues

Selon une source fiable, il s’agit des deux capitaines de l’équipe Walid Bencherifa et Toufik Addadi, du milieu de terrain Benchaira et de l’attaquant Rezki Hamroun. Selon notre source, les joueurs en question ont évoqué les primes de matchs non touchées, ainsi que certains salaires non encore payés. «L’équipe manque de motivation, car les joueurs n’ont pas perçu certaines primes. Certains joueurs n’ont pas non plus perçu leurs salaires, ce qui a influe négativement sur le groupe», ont rétorqué ces joueurs à leur président. Ce dernier demandera quand même aux joueurs une belle réaction face à l’ASAM. Par ailleurs l’équipe a repris les entraînements avant-hier soir au stade du 1er novembre, pour préparer justement le prochain match face à l’ASAM qui se jouera mercredi prochain.

Avant le début de la séance d’entraînement, le coach s’est réuni aussi avec ses joueurs pendant quelques minutes. Il est revenu sur le match de mercredi dernier: «Les 3 buts encaissés sur des balles arrêtées face au CSC sont impardonnables. C’est inacceptable d’encaisser des buts pareils! Il faut faire très attention à l’avenir, car ça ne peut plus continuer comme ça. On ne doit plus rater des matchs de cette façon», dira Velud aux joueurs, avant d’ajouter : «Il faut redoubler d’effort pour se ressaisir face à l’ASAM. La victoire est impérative lors de la prochaine rencontre».

Addadi suspendu face à l’ASAM

Le milieu de terrain de la JSK, Toufik Addadi, ne sera pas concerné par le prochain match de son équipe face à l’ASAM. Le joueur est sanctionné en effet pour un match par la commission de discipline de la ligue du football professionnel, pour contestation de décision lors du match face au CSC. Le joueur retrouvera ses camarades lors du match retard qui opposera l’USMBA à la JSK au stade 24 février.

USMBA – JSK le 4 novembre

Le match retard de la 6ème journée de ligue 1 Mobilis entre l’USMBA et la JSK est programmé pour le lundi 4 novembre prochain au stade 24 février à Sidi Bel Abbes. Le groupe entamera la préparation de ce match après celui de mercredi prochain face à l’ASAM. L’équipe doit impérativement revenir avec un bon résultat et renouer avec les résultats positifs à l’extérieur, sachant que le club kabyle voyage mal cette saison.

M. L.