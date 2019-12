La JSK dès aujourd’hui à Tunis

Après une préparation de trois jours au stade du 1er Novembre, la JSK ralliera la Tunisie cet après-midi en prévision du match de Ligue des champions d’Afrique, après-demain, contre l’Espérance de Tunis. Le départ de l’équipe kabyle pour Tunis est prévu à 12h15 et son arrivée une heure et 10 minutes plus tard, soit à 13h25. La JSK devra effectuer une séance d’entraînement aujourd’hui en fin de journée pour la récupération et une autre jeudi, la veille de cette importante confrontation.

Ainsi, le club kabyle peaufinera sa préparation à Tunis où toutes les conditions s’annoncent favorables pour les Kabyles pour réussir un bon match. A quelques heures de cet important rendez-vous, une grande concentration est constatée chez les Jaune et Vert. La victoire réalisée face à l’AS Vita Club, lors de la première journée, a fait du bien aux équipiers d’Addadi sur le plan moral. Ces derniers ne jurent que par un autre bon résultat ce vendredi pour ajouter d’autres points à leur actif.

Donnant une extrême importance à ce match, le coach Velud a mobilisé et motivé sa troupe dans l’espoir d’une belle réaction face aux champions d’Afrique en titre, l’Espérance en l’occurrence. Au volet entraînements, le coach a axé son travail sur les points faibles de son équipe, surtout le manque d’efficacité devant les buts adverse. Côté effectif, l’attaquant Belgherbi sera out pour le match, vu qu’il souffre de l’ischio-jambier depuis le match qui a opposé la JSK à l’AS Vita Club, vendredi passé.

La blessure du joueur étant un peu compliquée, son retour prendra un peu de temps, selon le staff médical de la JSK . Idem pour le milieu de terrain Juba Oukaci qui, blessé, ratera lui aussi le match de vendredi face à l’Espérance de Tunis. Pour l’arrière gauche Walid Bencherifa, sa participation reste incertaine vu qu’il souffre de bobos dus à des blessures contractées aux entraînements. Néanmoins, son nom a été retenu dans la liste des 20 joueurs convoqués hier par le coach Hubert Velud, en prévision du match de Ligue des champions. La décision finale de la participation ou pas de Bencherifa au duel de vendredi sera prise dans les prochaines heures par le coach des Canaris, qui a, par ailleurs, déjà trouvé des remplaçants à Belgherbi et Oukaci.

Un trio d’arbitres sénégalais

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio d’arbitres sénégalais pour le match devant opposer, vendredi au stade Radès (Tunis), l’Esperance Sportive de Tunis et la JS Kabylie (Algérie), pour le compte de la 2e journée, groupe D, de la phase de poule de la Ligue des Champions d’Afrique de football. Le directeur de jeu sera Maguette Ndiaye, assisté de ses deux compatriotes, El Hadji Samba et Nouha Bangoura. Lors de la première journée du groupe D, la JS Kabylie avait remporté, vendredi, une précieuse victoire à Tazi Ouzou contre les Congolais de l’AS Vita Club (1-0), alors que l’EST est allé battre le Raja Casablanca (2-0) au Maroc. L’autre match du groupe opposera samedi les Congolais de l’AS Vita Club aux Marocains du Raja.

M. L.