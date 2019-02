La nouvelle stratégie en débat aujourd’hui

Une journée d’information et de sensibilisation sur la nouvelle stratégie nationale de gestion des déchets ménagers et assimilés sera organisée, aujourd’hui, à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Cet événement a été initié par la direction de l’environnement, en étroite collaboration avec l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

À cet effet, un programme scientifique a été mis en place par les organisateurs. Pour commencer, une communication sera présentée par Nabila Siad Hamedi, enseignante à l’université Mouloud Mammeri et principale organisatrice de cette journée. «Après l’accueil des invités, il est question d’une communication sur la politique menée par l’Algérie dans le domaine de la gestion des déchets et qui a abouti actuellement sur une nouvelle stratégie nationale durable», a-t-elle indiqué.

Il est ensuite question d’une deuxième communication sur le schéma communal de la gestion des déchets applicables aux municipalités, un thème qui sera abordé par le professeur Hammoum, enseignant également à l’université Mouloud Mammeri. Un directeur au niveau du ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables aura à présenter tous les aspects de la nouvelle stratégie adoptée par son ministère sur la gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés.

En fin de cette première session, un agent de nettoiement fera des témoignages sur le comportement des citoyens dans ce domaine de l’environnement et des déchets.

«Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas tout faire qu’il ne faut rien faire»

En 2e session, il est prévu de passer en revue l’ensemble des acteurs de mise en œuvre de cette nouvelle stratégie, une occasion de faire intervenir le rôle des entreprises de récupération et de recyclage de divers matériaux, dont le plastique, le verre, les canettes, les bouteilles d’eau minérale, le carton…

La société civile, à travers les associations activant dans le domaine environnemental, et les comités de villages seront appelés à contribuer et à faire part de leurs expérience. «Dans certains villages, grâce aux comités et les associations, notamment celles des femmes, les actions donnent de bons résultats.

À Ahrik et Sahel, dans la commune de Bouzeguène, c’est pratiquement l’aboutissement des efforts. Le rôle des femmes est d’une importance capitale qu’il faut leur implication directe. Donc, les invités auront à bénéficier de leurs expériences», a noté Mme Siad. Il faut aussi ajouter l’implication des associations des handicapés de Bouzeguène, notamment les trisomiques 21 qui font du compostage à travers les établissements scolaires.

Les comités de villages ayant réussi dans le domaine du tri et du compostage apporteront également leur expérience. Vers la fin de la journée, il retenu aussi des débats et des recommandations pour plus d’information et de sensibilisation en vue d’appliquer la nouvelle stratégie nationale conçue pour venir à bout de l’insalubrité, créer de la richesse et de l’emploi.

«Nous avons aussi invité l’ensemble des P/APC car c’est à eux en premier lieu qu’incombe cette tâche. Si tout le monde s’implique, nous pouvons réussir ensemble. Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas tout faire qu’il ne faut rien faire, alors faisons quelque chose», ajoutera notre interlocutrice.



Hocine T.