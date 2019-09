Les Canaris préparent deux importants rendez-vous cette semaine face, successivement, au CRB, en Championnat, mardi, au stade du 1er Novembre, et Horoya Conakry, en Guinée, en Ligue des champions d’Afrique, dimanche prochain. Afin de savoir dans quelles conditions les Jaune et Vert préparent leurs deux rendez-vous, on a pris attache avec le président Mellal, qui a accepté de parler des différents points concernant son club ainsi que des rencontres à venir. D’emblée, il a abordé le match devant les Belouizdadis dans le cadre de la 5e journée du Championnat. «L’équipe prépare convenablement le match du CRB qui est très important pour la suite du parcours. Elle est dans une bonne dynamique. D’ailleurs, on compte la préserver le plus longtemps possible.

La victoire est impérative lors de ce match qu’on jouera avec la ferme intention de glaner les trois points mis en jeu. Certes, il sera difficile mais les joueurs sont déterminés à faire le maximum pour garder les points à la maison», a déclaré le boss des Canaris. Alors qu’il avait affirmé précédemment que le match du CR Belouizdad se jouera ce lundi, selon les informations qui lui sont parvenues, la Ligue maintient toujours la date du mardi. Interrogé sur ce point, le président de la JS Kabylie répondra : «Qu’on joue lundi ou mardi, ce n’est pas un problème. L’équipe est prête à jouer n’importe quel jour, à n’importe quelle heure et elle est déterminée à gagner quelle que soit la date du déroulement de la rencontre.»

«Que les dirigeants de Horoya disent ce qu’ils veulent»

Donnant une grande importance à la prochaine rencontre de Championnat, Mellal estime que ce sera une bonne occasion pour son équipe de préparer la manche retour face à Horoya Conakry, en Ligue des champions. «On prépare convenablement le match face au CRB qu’on compte d’ailleurs gagner. Ce sera aussi une bonne occasion pour préparer le match face à Horoya Conakry, qui se jouera la semaine prochaine à Conakry», a ajouté notre interlocuteur. à la question de savoir s’il ne craint pas les jeux de coulisses, notamment après les déclarations des dirigeants de Horaya Conakry, Mellal préfère plutôt que son équipe se concentre sur le terrain : «Que les dirigeants de Horaya disent ce qu’ils veulent et fassent ce qu’ils veulent aussi.

On se concentrera sur le terrain, car notre seul objectif est d’enregistrer un résultat probant et se qualifier à la phase des poules de cette compétition africaine.»

«Supporters, venez en masse !»

Pour clore son intervention, le président Cherif Mellal a lancé un appel aux supporters de la JSK, leur demandant de venir en masse lors du prochain match de Championnat devant les gars de Laâquiba, tout en leur promettant de tout faire pour les satisfaire. «Je remercie infiniment les supporters venus en masse, lors du match de la LDC. Je leur demande d’en faire de même devant le CRB pour soutenir l’équipe, au cours de cette importante rencontre. Inchallah, on va enregistrer un succès probant pour leur procurer de la joie», a conclu Mellal son intervention.

M. L.