La virée heureuse des kabyles à l’ouest

Grâce à sa nette victoire hier chez l’USMBA (0 – 2), la JSK réduit l’écart à deux points seulement du leader, l’USM Alger.

Les Canaris qui restent sur deux succès de suite contre la JSS et le MOB ont confirmé leur réveil en cette phase retour du championnat en enchainant, hier après-midi, avec une autre victoire chez l’USM Bel Abbès pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1 Mobilis.

Une victoire qui permet à la JSK de conforter sa place de dauphin avec 35 points et surtout mettre la pression sur le leader usmiste qui voit son avance réduite à deux unités seulement.

Une situation qui laisse les paris ouverts quant à la course au titre, d’autant plus que la JSK qui a réalisé hier sa dixième victoire de la saison aura la chance de recevoir l’USMA lors de cette phase retour. Pour revenir au match d’hier, et comme l’a si bien suggéré le coach Franck Dumas, les joueurs de la JSK qui ont évolué pourtant sur une pelouse à la limite du praticable, ont réalisé un vrai match d’hommes.

Très bien organisés en milieu de terrain en dépit de la sorte prématurée du poumon de l’équipe, Tahar Benkhelia, à la 15e minute suite à une blessure, les Canaris portés par plus d’un milliers de leurs fidèles supporters, ont géré comme il se doit les 90 minutes de le rencontre en quadrillant toutes les issues devant une bonne équipe de l’USMBA menée par son maître à jouer Billel Tabti.

Ce dernier a failli, d’ailleurs, par deux fois à tromper le gardien de la JSK (8’ et 18’) suite à deux tirs, le premier passé légèrement à côté du poteau et le deuxième ricochant sous la barre transversale. Mais comme en football la chance sourit aux audacieux, ce sont les Canaris qui parviennent à ouvrir la marque à la dernière minute de la première mi-temps sur un très beau coup franc de l’homme du match et meilleur buteur de la JSK, Rezki Hamroune, qui inscrit à l’occasion son cinquième but.

Libérés par cet avantage au score, les joueurs de la JSK ont continué leur pressing haut au milieu de terrain ou le trio Benchaira, Oukaci et Benyoucef n’ont laissé aucun espace à leurs adversaires et sur une belle contre attaque la JSK parvient à ajouter le deuxième but par sa nouvelle recrue Belgherbi (68’) suite à un joli service de Benyoucef.

Une réalisation qui scia les jambes des locaux incapables de riposter devant une équipe de la JSK décidée à préserver son acquis jusqu’au de sifflet finale de l’excellent arbitre international Necib dans une rencontre qui s’est déroulée dans un fair-play exemplaire entre les vingt-deux acteurs.

Désormais, la JSK qui a quasiment assuré son objectif, à savoir le maintien en Ligue 1 Mobilis, doit désormais revoir son ambition à la hausse, car une équipe qui gagne trois matchs de suite, dont deux à l’extérieur, ne doit plus se contenter de jouer les seconds rôles.

A. C.

Les résultats

USMB Abbes 0 – JS Kabylie 2

ASA M’lila 0 – O Médéa 0

Paradou AC 1 – ES Sétif 0

CABB Arreridj 1 – USM Alger 1

MO Béjaia 0 – MC Oran 3

MC Alger 1 – CR Belouizdad 1