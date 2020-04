L’appel des services de police à la population à Tizi-Ouzou

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions liées à la prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19, notamment l’instauration de la mesure de confinement partiel de 15h00 à 07h00 du matin, les services de police de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, ont enregistré depuis l’instauration de cette mesure et jusqu’au 14 avril 2020, 620 infractions commises par les personnes, 305 par les automobilistes, et 13 par des motocyclistes. Des procédures pour non respect de la mesure de confinement sanitaire à domicile, sont engagées à leur encontre. Une fois de plus, les Services de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou rendent hommage aux citoyens des villes et villages pour leur compréhension, et surtout leur collaboration, et réitèrent leurs appels au bon sens pour le respect de cette mesure qui contribue largement à préserver leur santé, la santé des leurs, et le bien-être de la collectivité.